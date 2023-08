Kad bismo se u igri asocijacija dotaknuli hrvatske košarke, jedan od najfrekventnijih pojmova svakako bi bio “suša”. Reprezentacija je zaglavila u sušnom razdoblju što se tiče rezultatskih uspjeha te znatan dio populacije nikada nije svjedočio osvajanju medalje na velikim natjecanjima. Međutim, ta se suša vezala isključivo za seniore, koji su na postolju posljednji put završili 1995. Od tada do danas imali smo brojne generacije koje su u mlađim uzrastima na FIBA-inim natjecanjima ostvarile velike uspjehe te su njihovi nositelji stekli reputaciju pobjednika, samo da bi se u godinama koje su uslijedile uklopili u sivilo seniorske stvarnosti. Štoviše, upravo su uspjesi mlađih kategorija pojačavali uvjerenja praznovjernih da je seniorska reprezentacija ukleta — jer kako inače objasniti činjenicu da se usprkos stalnom priljevu talenata uporno nižu neuspjesi?

Izgleda da si tim paradoksom više ne trebamo razbijati glavu jer je postalo očito da je opaka suša zahvatila i mlađe hrvatske uzraste. Prošlo je već pet godina otkako su se posljednje hrvatske selekcije vratile s kolajnom oko vrata. Prisjetimo se, bilo je to izuzetno plodno ljeto 2018. kad je srebro osvojila U20 reprezentacija, iako je na Eurobasket u Njemačku bila ispraćena bez velikih očekivanja, dok su kadeti opravdali status ekstratalentirane generacije i u Novom Sadu postali europski prvaci. Poslije toga došlo je do velikog srozavanja te se domaći košarkaški fanatici nažalost više ne mogu utješiti ni praćenjem mladih na FIBA-inim turnirima; štoviše, njihove igre mogu im samo povećati frustracije.

Ovog su ljeta u akciji su, kao i inače, tri hrvatska uzrasta, a niti jedan od njih nije u stanju vratiti Hrvatsku među najbolje europske selekcije.

Prvi su krenuli mladići uzrasta do 20 godina na Eurobasketu u Grčkoj. Šibenski stručnjak Jeronimo Šarin primio je odbijenice Luke Krajnovića i Andrije Jelavića, koji bi svakako bili među nositeljima, ali i bez njih je okupio respektabilnu momčad predvođenu braćom Ivišić — Tomislavom i Zvonimirom — centarskim dvojcem koji se već etablirao na abaligaškoj sceni u dresu Studentskog centra. Odrađen je i dobar pripremni period, stoga se u Grčku krenulo s blagom dozom optimizma.

Ako smo već presušili s izvanrednim talentima, Hrvatskoj prije svega trebaju karakterni i tehničko-taktički potkovani igrači

Međutim, Hrvatska je odigrala jako loše i s omjerom 2:5 zauzela 14. mjesto te ispala u B diviziju. Impozantni aduti u reketu nisu bili dovoljni da sakriju jalovost vanjske linije, a generalni manjak talenta nije se kompenzirao momčadskom kohezijom i obrambenom agresivnošću, dapače. Izbornik je tijekom turnira iskazao razočaranje pristupom poručivši da su njegovi momci “karakterno zakazali”, a koncu je preuzeo odgovornost ustanovivši da ostvareni rezultat nije u skladu s kvalitetom momčadi.

Drugačiji je stav imao izbornik U18 reprezentacije Srđan Subotić. Donedavni trener KK Splita poveo je juniore na Eurobasket u Srbiju naglašavajući kako je riječ o fizički limitiranoj selekciji te je u tom faktoru pronašao uzrok kombiniranih 40 koševa zaostatka u uvodnim okršajima s Njemačkom i Turskom. Na vidiku je bio još jedan debakl, ali juniori su se ipak uspjeli konsolidirati i naposljetku s omjerom 3:5 zauzeti 10. mjesto te tako zadržati mjesto u A diviziji. S obzirom na to da su smatrani manje talentiranima od U20 naraštaja, ovaj plasman čak se može smatrati relativno zadovoljavajućim.

Jalov HKS-ov posao

Kadetsku reprezentaciju pod vodstvom Roka Jurline tek očekuje nastup na Eurobasketu u Rumunjskoj, ali već sada je jasno da ni ona neće vratiti stari ugled hrvatskih mlađih selekcija; naime, kadeti će se nadmetati u B diviziji, u koju je prethodna generacija lani ispala.

Dakle, možemo zaključiti da je Hrvatska napravila nekoliko koraka natrag po pitanju rezultata omladinaca u odnosu na ono na što smo navikli prethodnih nekoliko desetljeća, a još više zabrinjava to što se niti u jednoj od aktualnih selekcija ne nazire barem jedan iznimno talentirani igrač oko kojeg zuji roj NBA skauta, kao što je to svojedobno bilo s Darijom Šarićem, Marijom Hezonjom, Draganom Benderom, Antom Žižićem, Ivicom Zupcem, Rokom Prkačinom… Na vrlo dobrom glasu su, doduše, Toni Garma i Luka Ukić, sinovi poznatih očeva, ali oni su još premladi (U14) da bi se već sada moglo ustanoviti kako postoji svjetlo na kraju tunela.

Koji su uzroci rezultatskog srozavanja mlađih uzrasta? Naravno da na to jako utječe opće stanje u državi, odnosno depopulacija zbog koje je baza djece u košarci sve manja i manja. No, bez obzira na takve otegotne okolnosti, potrebno je izvući maksimum iz onoga što imamo, a ovdje to nikako nije slučaj.

Za početak je potrebno povećati ulaganja u izobrazbu struke generalno u zemlji kako bi se djeca, gdje god da bila rođena, od formativnih godina razvijala na ispravan način, umjesto da se kasnije godinama muka muči s ispravljanjem krivo usvojenih elementarnih tehnika, kao i s izostankom rada na motoričkim sposobnostima. Nadalje, idealno bi bilo da se u mlađim selekcijama njeguju aktualni košarkaški trendovi kako bi se mladići u godinama koje slijede što lakše uklopili u zahtjeve seniorske košarke, a naposljetku i u seniorsku reprezentaciju. To se najbolje može ostvariti kontinuitetom struke na izborničkim pozicijama i njihovom kooperacijom, kao i sa seniorskim izbornikom.

Međutim, o kontinuitetu i kooperaciji ne može biti govora kad se izbornici mijenjaju svake godine, baš kao i seniorski. Prošlog su ljeta izbornici bili Ivan Perinčić (U16), Stipe Kuliš (U18) i Ivan Tomas (U20), ove godine to su Jurlina, Subotić i Šarin, a dogodine, tko će ga znati… Svaki dolazi sa svojim idejama, svjestan da se tu neće dugo zadržati. S takvim neprestanim rošadama igrači tijekom omladinskog staža prolaze kroz ‘stotinu ruku’ i naravno da im je teško pohvatati te u djelo provesti sve što se od njih traži, a kamoli steći sigurnost u vizijama i sustavima koji se stalno mijenjaju.

U HKS-u su imali ideju da ovom problemu stanu na kraj tako da se mlađe selekcije okupljaju više puta tijekom godine, a ne samo na ljetnim pripremama, ali u praksi je to imalo slabog učinka na uigranost selekcija. Na primjeru U20 reprezentacije jasno je i zašto: u prosincu se u Poreču okupilo 17 kandidata za Eurobasket, a stručni stožer činili su treneri Petar Babić i Branimir Pavić pod nadzorom Aleksandra Petrovića, tadašnjeg HKS-ova sportskog direktora. Pola godine kasnije reprezentaciju je preuzeo Šarin s pomoćnicima Mirom Jurićem i Borisom Džidićem, a od 17 kandidata okupljenih u Poreču na Eurobasket je poveo samo četvoricu. Dakle, kristalno je jasno da predbožićno okupljanje nije imalo apsolutno nikakav učinak na igru reprezentacije ovog ljeta.

Zanimljiv materijal

Na primjeru srebrne U20 reprezentacije iz Njemačke razvidno je da dobar rezultat mora ostaviti dobre posljedice u budućnosti. U toj generaciji nije bilo ekstratalentiranih pojedinaca, ali svoj su posao, između ostalih, sjajno odradili Mateo Drežnjak, Toni Perković, Antonio Jordano i Toni Nakić. Svi su se oni vrlo brzo uključili u seniorsku vrstu i tako popunili dotad kritični manjak širine na vanjskim pozicijama. Istina je da nije riječ o vrhunskim klasama, ali u pitanju su solidni timski igrači vrlo dobrog šuta i obrambenih navika koji će svakom izborniku dobro doći. Oni su u svom razdoblju u mlađim kategorijama pokazali da mogu ostvariti rezultatski uspjeh usprkos određenim hendikepima — u prijevodu, pokazali su da znaju djelovati kao istinska momčad, što ne možemo reći za aktualne generacije.

No, možda nije sve tako crno.

Kao što uspješne mlađe selekcije nisu jamac seniorskih uspjeha, tako ni njihovi podbačaji ne znače da se u budućnosti baš iz tih generacija neće stvoriti poneki pakleno dobar igrač. Uzmimo za primjer Bojana Bogdanovića, koji je u mlađim kategorijama ostvario osrednje plasmane, dok Krunoslava Simona, kao ni Nikole Jokića u srpskom primjeru, nije bilo ni u planovima.

Nije da u aktualnim selekcijama nema zanimljivog materijala, osobito u Subotićevoj ekipi: Cedevitino krilo Toni Bilić bio je drugi najkorisniji u MVP poretku (prosječno 18,2 poena, 6,2 skoka i 4 asistencije), bek Vigo Bart iz Škrljeva efektivno je najbolji tricaš prvenstva (47,1 posto uspješnosti na 4,9 pokušaja po utakmici), dok je Cedevitin (donedavno Cibonin) razigravač Luka Frančešević pokazao zavidnu dozu svestranosti (10 poena, 5,3 skoka i 3,3 asistencije). Ali sve te brojke zvuče pomalo prazno kad se u obzir uzme konačni omjer momčadi. Ako smo već presušili s izvanrednim talentima, Hrvatskoj prije svega trebaju karakterni i tehničko-taktički potkovani igrači koji će čim prije shvatiti da ozbiljna košarka obuhvaća mnogo više od onoga što konzumiraju preko NBA highlighta, a na Savezu i struci je da taj proces ubrzaju kroz kvalitetniji ustroj mlađih selekcija.