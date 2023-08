Teniska nacija

Nakon što je prošlu subotu Markéta Vondroušová podigla pobjednički pehar u Wimbledonu, mnogi su vjerojatno zaključili kako se radi o samo još jednoj ‘slučajnoj’ osvajačici Grand Slama, jednoj od onih koje su na neki način obilježile eru nakon dominacije Serene Williams. Ružno je to možda reći, ali u tome ima nešto istine.

Iako su u posljednje vrijeme Iga Świątek, Arina Sabaljenka i Jelena Ribakina zaoštrile konkurenciju, najavivši neka bolja vremena za WTA Tour, vidimo da se i dalje može dogoditi da jedan Grand Slam turnir osvoji djevojka koja nije bila ni nositeljica, a slobodno možemo reći da nije imala ni status nekog pritajenog favorita. Jest, Vondroušová je svojedobno bila jedna od najperspektivnijih tenisačica na svijetu, 2019. je igrala čak i finale Roland Garrosa, ali potom su je zadesili veliki problemi s ozljedama, a travnata podloga ionako je bila ona na kojoj se najmanje ugodno osjećala. Na kraju krajeva, ona je sama po osvajanju naslova istaknula da nije imala prevelika očekivanja od ovog turnira.

S druge strane, je li slučajno da je takvo iznenađenje priredila upravo jedna Čehinja?

Čehinje, pa i poneki Čeh, u neku su ruku obilježili ovogodišnje izdanje Wimbledona. Naslov u ženskim parovima sa svojom je partnericom iz Tajvana, Hsieh Su-wei, osvojila veteranka Barbora Strýcová, a naslovom u ženskim parovima u juniorskoj konkurenciji okitile su se dvije Čehinje. Nikola Bartůňková igrala je finale singla za juniorke, a naslov u muškim parovima u juniorskoj konkurenciji osvojili su Talijan i Čeh. Je li i to možda bila slučajnost?

Odnos prema ženskom tenisu te uspjesima ženske Fed Cup reprezentacije puno toga govori o razlikama između tenisa u Češkoj i onoga u Hrvatskoj

Teško. Za početak je dovoljno baciti oko na WTA ljestvicu na kojoj se u prvih 100 na svijetu nalazi čak devet Čehinja; sad već legendarna Petra Kvitová i Vondroušová članice su top 10, ukupno njih sedam je u top 40, a preostale dvije su Linda Fruhvirtova i njena imenjakinja Nosková, dvije djevojke koje su nedavno napunile 18 i one su među najperspektivnijim tenisačicama na svijetu. Čisto usporedbe radi, u top 100 imamo 14 Amerikanki, pet Francuskinja i dvije Britanke; radi se, dakle, o zemljama koje, osim što imaju znatno više stanovnika od Češke, organiziraju Grand Slamove, generiraju ogromne prihode te svojim igračima i igračicama mogu pružiti vrhunske uvjete.

Perspektiva nije loša ni kad zavirite izvan top 100; Lindina sestra Brenda Fruhvirtova se na live WTA ljestvici nalazi na 134. mjestu, tek je prije dva mjeseca navršila 16 i mnogi predviđaju da bi mogla napraviti bolju karijeru od sestre. Još jedna izuzetno perspektivna djevojka je i 17-godišnja Sara Bejlek, koja je trenutno 234., a svojedobno je već bila 155. Gledajući od 1995., kad je pod tim imenom začet Fed Cup, Čehinje imaju i najviše naslova — njih šest, i to sve u razdoblju od 2011. do 2018. Počevši od 2019., od 18 finala na Grand Slamovima Čehinje su sudjelovale u njih šest, s time da je, osim spomenute, još jedna Grand Slam osvajačica i Barbora Krejčíková, koja je 2021. uzela Roland Garros. Čehinje godinama dominiraju i kad su u pitanju parovi.

Obiteljska tradicija

Kod muškaraca je to ipak malo skromnije, ali ni njihovi rezultati nisu za podcijeniti. Dapače, u zlatnoj eri tenisa Tomáš Berdych bio je jedan od najkonzistentnijih igrača na Touru, a znamo i da spada u skupinu onih igrača koji samo spletom (nesretnih) okolnosti nisu osvojili Grand Slam. Berdych je utjehu na neki način pronašao u Davis Cupu koji je osvajao dva puta, 2011. i 2012., a svakako da bi mu to bilo teže ostvariti da uz sebe nije imao i Radeka Štěpáneka, koji je i sam jedno kraće vrijeme bio top 10 u singlu. Česi potom neko vrijeme nisu imali značajnijih uspjeha, ali nedavno se na sceni pojavio Jiří Lehečka koji minimalno može biti dugogodišnji top 20 igrač, a jedan od najvećih talenata u muškom tenisu zove se Jakub Menšík i još uvijek nema ni 18.

U Hrvatskoj na uspjehe naših tenisača i tenisačica zapravo s pravom gledamo kao na neku vrstu slučajnosti – ili je to možda neki oblik luđaštva – ali takvi serijski uspjesi češkog tenisa teško da mogu biti slučajni. Upravo o tome pričam s Martinom Štěpánekom — nije u rodu s Radekom — poznatim češkim trenerom koji je svojedobno radio s Ivanom Dodigom i Bornom Ćorićem.

Već sama njegova teniska priča na neki način puno toga govori o statusu koji tenis ima kod prosječnog Čeha. Štěpánek je rođen u Havani na Kubi, bilo je to u prosincu 1979., a njegov otac, inače i teniski trener, u to je doba bio izbornik kubanske teniske reprezentacije.

“Mi smo bili buržoaska obitelj i samim time smo bili neprijatelji režima”, kaže mi i dodaje da je njegov otac na razne načine pokušavao napustiti zemlju. Spletom okolnosti dobio je ponudu za spomenuti posao s Kube, u koju se ionako smjelo putovati. Ondje je proveo otprilike dvije godine te u tom razdoblju dvaput godišnje Fidelu Castru osobno podnosio izvješće o stanju tenisa na Kubi . Ta je misija završila kad je prilikom jednog putovanja u Kanadu jedan od kubanskih tenisača nestao; Martin se rodio dva-tri mjeseca prije.

“Može se reći da nisam imao izbora”, kaže mi kad ga pitam kako se našao u tenisu, misleći na to da je od svoje treće godine praktički stalno boravio u jednom manjem teniskom klubu u Pragu, nedaleko od obiteljske kuće, među čijim je osnivačima bio i njegov djed.

Tenis je u Češkoj, pogotovo u prošlosti, za mnoge bio zapravo obiteljska tradicija. Kad čitate biografije velikih čeških igrača i igračica, često možete uočiti da su već njihovi roditelji bili inficirani ovim sportom. Otac spomenute Kvitove bio je priučeni teniski trener u selu Fulneku, a Vondroušovu je na tenis prvi put odveo otac koji se tim sportom bavio rekreativno. Tenis je u prošlosti za mnoge Čehe onda bio i pokušaj bijega iz neimaštine, pa neki način i pokušaj bijega od socijalističkog režima koji je općenito u Istočnom bloku bio rigidniji od onog u Jugoslaviji.

Mreža klubova i baza igrača

Mnogi će se u tom kontekstu prvo sjetiti Martine Navatilove i Ivana Lendla, koji će kasnije postati američki državljani, ali još je netom nakon Drugog svjetskog rata jedan od najboljih igrača na svijetu bio Jaroslav Drobný, koji će prvi od svoja tri Grand Slam naslova na kraju osvojiti pod egipatskom zastavom, pobjegavši iz Čehoslovačke dijelom i zato što se njegovo ime koristilo u propagandne svrhe. Tenis je uistinu s vremenom postao jedan od najprepoznatljivijih čehoslovačkih proizvoda u svijetu — kasnije će se pojaviti Jan Kodeš, pa još malo poslije i Hana Mandlíková — a Čehoslovačka je zapravo postala najuspješnija nezapadna teniska nacija.

“Puno ljudi je na ovaj sport gledalo kao i na priliku da putuju izvan zemlje”, kaže Štěpánek, pa potvrđuje da su, unatoč svim negativnim stranama života u ovoj zemlji, već tada postojali dobri temelji za razvoj tenisa; prije svega, pričamo o sustavu koji je do danas zadržao neke svoje karateristike, ponajprije decentralizaciju, a onda i o toj popularnosti. Štěpánek je zbog ozljede ramena s 24 godine okončao svoju profesionalnu karijeru, a od 2008. je krenuo raditi s profesionalcima.

Danas na part-time bazi surađuje sa Sebastianom Kordom, tenisačem koji tek treba doseći svoj vrhunac te koji nastupa pod američkom zastavom, inače i sinom legendarnog Petra Korde. Dotični je nakon Baršunaste revolucije bio jedan od najprepoznatljivijih simbola češkog tenisa, dok su kod djevojaka to bile Jana Novotná te (nesretna) Helena Suková, žena koja je izgubila četiri finala Grand Slama.

“U doba kad sam ja igrao, mi smo u svakom malom gradu imali jako dobre klubove, i to po cijeloj zemlji”, priča Štěpánek. “I ja sam tada bio sparing partner Petru Kordi, i to kad je osvojio Australian Open, odradili smo skupa cijele pripreme za sezonu. Ono što hoću reći je to da je on tada mogao izabrati 20 igrača iz Praga koji bi mu bili jako dobri sparinzi. Imali smo toliko dobrih igrača koji možda nisu bili za top 100, ali su i dalje bili jako dobri. I onda zamisli što se događa kad jedan od njih probije top 100, koliko to povuče druge.”

Štěpánek u suštini priča o važnosti onoga što smo svojedobno nazvali srednjom teniskom klasom, koja je u Hrvatskoj gotovo nestala: “Kasnije, kad su došli Berdych i Štěpánek, tada se smanjila baza igrača. Imali smo problema s popunjavanjem klubova, ali danas i dalje imaš ta dva velika kluba iz Praga i jedan u Prostějovu. I još nekoliko jačih u nekim drugim gradovima. I to je zapravo dosta, s tim da uglavnom ti jaki klubovi pokupe igrače iz okolnih mjesta i sela i onda im pružaju podršku.”

Odnos prema reprezentaciji

Češka inače nema nacionalni teniski centar, već ima nekoliko teniskih centara koji su vezani na te najjače klubove — a koji onda, uz podršku Saveza, okupljaju one najbolje te pogotovo u godinama prije stupanja u profesionalizam igračima i igračicama pružaju veliku potporu.

“Velika većina tih igrača nisu iz Praga i oni jedva čekaju doći u te klubove i jako su motivirani”, kaže on. Više puta tijekom razgovora upotrebljava izraz club tradition, želeći reći koliko su zbog toga jaka i domaća natjecanja, a spominje i veliki broj turnira — kako na juniorskoj, tako i na profesionalnoj razini. Na sve se to nadovezao i razvoj infrastrukture, a o čemu je već pisao Dino Marcan koji je svojedobno igrao češku ligu, spominjući vrhunske uvjete o kojima u Hrvatskoj izgleda još uvijek možemo samo sanjati.

Pa ipak, ni ti vrhunski uvjeti ne garantiraju stvaranje šampiona. Jedan od bitnih razloga zašto su češke tenisačice ipak uspješnije od svojih muških kolega vjerojatno se krije u činjenici da je sport popularniji među djevojkama, uglavnom zato što su muškom tenisu velika konkurencija nogomet i hokej na ledu. “OK, postoji ta obteljska tradicija, ali jako puno djece sad je ušlo u tenis zbog tih uspjeha u Davis Cupu i Fed Cupu”, kaže u jednom trenu Štěpánek.

I taj odnos prema ženskom tenisu te uspjesima ženske Fed Cup reprezentacije puno toga govori o razlikama između tenisa u Češkoj i onoga u Hrvatskoj.

Za početak, Česi su znali iskoristiti svoju zlatnu generaciju predvođenu Kvitovom. Nisam siguran da su pritom napravili nešto revolucionarno, osim da je nisu dali u ruke diletantici koja igra na svoj status igračke legende ili da nisu dopustili da najbolja igračica uvjetuje tko će biti izbornica. Dapače, Fed Cup reprezentacija postala im je svetinja, a finala ovog natjecanja u praškoj O2 Areni svojevrsni ritual nacije. Češka je postala praktički najdominantnija sila ženskog tenisa i rezultati toga sada se mogu primijetiti samo jednim pogledom na WTA ljestvicu.

U Hrvatskoj je, pak, ta ženska reprezentacija iz nekog teško shvatljivog razloga još uvijek u rukama iste osobe, a naša zlatna generacija sad je već praktički propustila svoju šansu da napravi nešto značajnije. Dapače, ta je reprezentacija nedavno dotaknula novo dno. Jedini problem u cijeloj priči je taj što sve to i ne bi trebalo previše čuditi.

Jer u Hrvatskoj se stvari događaju slučajno, a Češka je ipak teniska nacija.