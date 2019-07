U 88. je godini. I vozi preko 300 na sat

Mlađi kolege i suparnici na stazi zezali su Dona Garlitsa da je prestar za utrke dragstera, prozvavši ga Daddy — uistinu, ovaj je vozač s Floride već neko vrijeme bio sretno oženjen i bio otac dvije kćerke. U četvrtom desetljeću života, klincima koji su se natjecali protiv njega doimao se veteranom, ali s obzirom na količinu pobjeda prišivak mu je uskoro promijenjen. Postao je Big Daddy i ostao pod tim nadimkom poznat sve do danas.

To je bilo u ljeto 1962.

Beatlesi još nisu objavili prvi singl, JFK je bio u Bijeloj kući, Marilyn Monroe tonula u svoju posljednju depresiju, dvije slavenske zemlje koje danas više ne postoje ušle su u polufinale nogometnog Svjetskog prvenstva u Čileu, jedna i u finale, prvi film o Jamesu Bondu bio je tek u postprodukciji.

Pedeset i sedam godina kasnije, prošlog vikenda u Palm Beachu, Don Garlits je vozio električni dragster brzinom od 304,21 km/h, oborivši vlastiti, pet godina stari svjetski rekord u toj kategoriji. Već je jednom nepovratno i temeljito promijenio svijet utrka ubrzanja, a danas je, u 88. godini života, uvjeren da predstoji još jedna velika promjena, te joj je posvetio trud posljednjih godina.

U Americi, to je ‘samo’ 189,03 mph, ispod magične granice od 200 milja na sat. Ne znaju se još detalji, ali se šuška da će već kroz nekoliko tjedana pokušati ponovo

Dakako, mnogi fanovi automobilizma na svaki spomen dragstera, streetracea i kojekakvih tipova utrka ubrzanja samo odmahnu rukom, smatrajući ih manje vrijednim, ako ne i ništavnim kategorijama. Ni sam nisam osobiti fanatik, ma koliko bio zaljubljen u oktanske sportove; priznajem da natjecanja ovog tipa pratim vrlo površno, ako uopće. No, u jedno uopće ne sumnjam: za dolazak na vrh, baš kao i u ma kojem drugom vidu utrka, treba enormno mnogo talenta, upornosti i odricanja. Možda ne moraju savladavati zavoje, ali umijeće optimalnog prenošenja snage na podlogu u svakom trenutku, u utrkama koje traju samo nekoliko sekundi, te i najmanja pogreška koja odnosi dragocjene tisućinke, fantastična je vještina. Drukčija, svakako, od one vozača relija ili kružnih utrka, ne i nužno manje vrijedna.

A Big Daddy nije tek “jedan od”; on je jednostavno i neupitno najveći vozač u povijesti utrka ubrzanja. Neće to osporavati niti miljenik statistike Tony Schumacher, s osam titula i 84 pobjede rekorder najprestižnije kategorije Top Fuel — ima nešto u tom prezimenu, zar ne?

Do krajnjih granica

Garlits je u raznim divizijama ostvario 17 titula, uz 144 pobjede na natjecanjima nacionalne razine, ali brojke su samo dio razloga za legendu. Naprosto, on je svime što je radio u 50-ak godina aktivnog utrkivanja, te kasnijim povremenim pojavljivanjima na stripu, postao veći od ovog sporta, neupitno najveće ime njegove povijesti.

Što je još fascinantnije znamo li da je od početka bio pravi, klasični autsajder.

Došao je iz Floride, a središte utrka bilo je u Kaliforniji. Odbijao je napustiti svoje korijene te je radije preko čitave države putovao na utrke nego da odseli iz rodnog kraja. NHRA, National Hot Rod Association, osnovana je u Kaliforniji 1951., ali novi se sport strelovito proširio Amerikom, punom napuštenih i zatvorenih vojnih baza čije su piste bile savršeni poligon za novi sport. Na jednoj takvoj, u Great Bendu u Kansasu, godine 1955. je prvi put održano nacionalno prvenstvo. Početkom sljedeće dekade bit će preseljeno u Indianapolis te do danas ostati najprestižnije natjecanje u svijetu dragstera. Garlits će između 1964. i 1986. osam puta osvojiti to natjecanje. Od njega je s 10 pobjeda bolji samo, pogodit ćete, Schumacher.

Moderna vremena donose rekorde, ali ne i osobnosti i priče — ako možete, svakako odvojite sat vremena za ovaj fascinantni video (gore), posvećen samo najtežim nesrećama u Big Daddyjevoj karijeri, situacijama u kojima je jedva izvukao živu glavu.

Priča o slijetanju u kanal kamionetom kojim je vukao dragster naprosto je urnebesna, jedna od onih zbog kojih se pod stare dane sve više okrećem proučavanju američkih utrka. Europa naprosto ne nudi takve…

No, pozadina priča, pogotovo onih koje uključuju gadne ozljede, ma koliko ih danas lakonski pričao, vrlo je ozbiljna. Rastom popularnosti (NHRA danas ima oko 40.000 članova, te se smatra najvećom svjetskom organizacijom na području automobilskih utrka) rasla je i kompetitivnost, a povećanje snage i brzine nije bilo adekvatno praćeno na planu sigurnosti. Upravo je Garlits tijekom karijere prvi probio barijere od 170, 180, 240, 250 i 270 milja na sat, a ponekad mu se pripisuje i probijanje one od 200, mada je po nekim izvorima to prvi učinio Chris Karamesines, a po drugima Frank Cannon.

Tjeranje klasične mehanike do krajnjih granica i korištenje visokozapaljivih, specijalnih goriva predstavljali su latentnu opasnost, pogotovo znamo li da je svijet hot rod utrka njegovao kult kratkih majica i golih glava, bez kaciga. Big Daddy je kao zaštitu, na ženin nagovor, počeo voziti u kožnoj jakni — dovoljno cool da može proći, a ipak je pružalo mrvicu više zaštite. Kasnije će postati jedan od prvih korisnika i promotora Nomexa, vatrootpornih trkaćih odijela s pripadajućom opremom, koja pružaju zaštitu svih dijelova tijela.

Močvarni štakori

Ali ne prije stravične nesreće na Lions Drag Stripu u predgrađu Los Angelesa, u ožujku 1970.

Svakog je svog dragstera nazivao Swamp Rat, odnosno “močvarni štakor”, u počast svom floridskom porijeklu, a iza tog imena slijedio je redni broj. Tog je dana vozio Swamp Rat XIII, — nije preskočio taj broj zbog nekog glupog praznovjerja, pa što ima biti nesretno u običnoj brojci? U posljednjoj vožnji eksplodirao je mjenjač, dragster se raspolovio, odsjekao mu dio desnog stopala, a od eksplozije i vatre zadobio je teške ozljede i opekline. U bolnici je odbio primati ikakve lijekove za ublažavanje boli, no doživio je religijsku katarzu i do danas je uvjeren da mu se Bog obratio i ublažio mu bolove. Križ i natpis “Bog je ljubav” nakon toga će postati nezaobilazni dio livreje Swamp Ratova.

Još u kolicima, počeo je crtati oblik novog, revolucionarnog dragstera, koji će promijeniti svijet utrka. Nekoliko godina ranije, Jim Clark i Graham Hill pokorili su Indy 500 i skeptičnim Amerikancima demonstrirali prednosti smještaja motora iza vozača na trkaćim bolidima. Big Daddy je odlučio pokušati to isto u NHRA svijetu, mada su svi raniji pokušaji raznih entuzijasta neslavno propali.

Rezoniranje je bilo zdravo. Povećanje brzine i snage povećalo je učestalost eksplozija motora i drugih dijelova, kao što se, uostalom, i njemu dogodilo. Ako se motor koji eksplodira nalazi ispred vozača koji se vrlo brzo kreće pistom, plamen i dijelovi će po zakonima fizike ići točno na njega. Nalaze li se, pak, iza njegova sjedala, neće mu prijetiti ta direktna opasnost — dakako, postoji niz drugih varijabli nesreće i niti jedno automobilističko natjecanje ne može postati posve sigurno, ali ovaj se rizik mogao ukloniti.

Swamp Rat XIV nije pobijedio u prvom nastupu, na Lionsu, godinu dana nakon nesreće. Nego u drugom i trećem. Uskoro, svi su konkurenti bili prisiljeni promijeniti položaj motora kako bi ostali kompetitivni. Nemam precizne podatke, ali Garlits tvrdi kako je prije te promjene godišnje ginulo u prosjeku tri ili četiri vozača, a da ih je nakon nje u sljedećih 30 godina poginulo ukupno toliko. Ako su te brojke imalo blizu istini, a sklon sam im vjerovati, to je još jedan razlog za naklon do poda ovom iznimnom majstoru.

Nije još gotov

Tijekom sljedeća dva desetljeća Big Daddy je ostvario neke od najvećih uspjeha u karijeri. Nakon još jedne teške nesreće 1987. povukao se, ali u nekoliko se navrata vraćao utrkama; 1990-ih je imao ozbiljne probleme s odvajanjem rožnice, uzrokovane snažnim usporavanjima uz pomoć padobrana koje djeluju na tijelo. Posljednju je službenu utrku odvezao 2003., u svojoj 72. godini. Te je posljednje sezone postavio i osobni rekord, dostigavši brzinu od 519.88 km/h.

Živa legenda, čovjek čiji je Swamp Rat XXX u tom trenutku već 16 godina bio izložen u Smithsonianu kao spomenik američke povijesti i kulture, napokon se povukao.

Od 1984. u Ocali na Floridi Big Daddy vodi Don Garlits Museum of Drag Racing, najznačajniju svjetsku kolekciju vozila za utrke ubrzanja, u čijem se sklopu nalazi i Kuća slavnih ovog sporta. Jedan je to od velikih svjetskih automobilističkih muzeja.

Međutim, sama povijest nikada nije bila dostatna da ispuni dane ovog velikana.

U nekoliko navrata se vraćao utrkama, samo po jednim nastupom, a već godinama zagovara prelazak na električne bolide — kako zbog ekoloških razloga, tako i zbog eskalacije troškova, koja je pogodila i ovaj sport, pogotovo na najvišoj razini. Redovno komentira utrke za ESPN i zna se potruditi da se njegovo mišljenje dobro i razgovjetno čuje, ma koja bila tema u pitanju.

Nažalost, takav je bio slučaj i kada se 1994. kandidirao za kongresmena u svom distriktu na sjeveru Floride. Srećom, poražen je, ali njegove izjave o homoseksualcima, rasnim odnosima i potrebi policijskog istraživanja osoba s manjkom domoljublja u najmanju su ruku skandalozne. Neću se zgražati, ne treba nas to čuditi od republikanskog kandidata u okruzima koji graniče s već zloglasnom Alabamom, ali priča ipak ostavlja mrlju na inače sjajnoj karijeri. I u priličnoj mjeri potvrđuje sve one stereotipe o južnjačkim vozačima kakve najčešće vežemo uz NASCAR.

Neovisno o tome, teško je ne diviti se nekome tko u svojoj 88. vozi preko 300 na sat u bolidu koji pomiče granice novih tehnologija. Zapravo, zanimljivo je da, ako ste se pitali, Swamp Rat XXXVIII, koristi isti električni motor od 1250 KS, kakvim je Larry Spiderman McBride s 324,07 km/h srušio rekord u konkurenciji električnih motocikala. Ali postoji jedan problem…

Tih 304,21 km/h bi u Europi bio jako impresivan rezultat, jer se nalazi iznad jedne od naših mentalnih granica. No, u Americi, to je ‘samo’ 189,03 mph, odnosno ispod magične granice od 200 milja na sat, zacrtane u glavi jednog vitalnog djedice iz sjevernog dijela Floride. Ne znaju se još detalji, ali neslužbeno se šuška da će već kroz nekoliko tjedana pokušati ponovo. I nastaviti, poznajući ga, sve dok ne uspije.

Šah u parku i hranjenje golubova mogu pričekati, Big Daddy ima važnijeg posla.