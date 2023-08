U Vallekasu, s Bukanerosima

Barrio obrero, vuestro infierno — radnički kvart, vaš pakao — ispisano je na zidu podvožnjaka iz kojeg se izvlačimo na danje svjetlo, pa hodamo dalje među redovima crvenih i narančastih zgrada i kuća. Vruće je madridsko jutro, upekla je opeka u Vallecasu. Ili Vallekasu, kako kvart zovu domaći.

Prije 70 godina ovo je područje administrativno pripojeno Madridu, ali većina ljudi koje u njemu sretnete reći će vam da Vallekas ima svoj đir koji s Madridom nema veze. Odnosno, ako s Madridom i jest u vezi, ta je veza kontraška. Sredinom 20. stoljeća u Vallecas su se doseljavali ljudi iz čitave Španjolske, ali i brojni imigranti. Bio je najveća i najsiromašnija madridska periferija, kao i područje u kojem su stasale različite lijeve organizacije koje su pokazale snažan otpor tijekom skoro 40 godina diktature Francisca Franca. Jedan dio kvarta još uvijek izgleda kao selo, a te su sirotinjske ulice i potleušice uhvaćene u kadrovima filma Volver Pedra Almodóvara iz 2006.

Posljednjih godina kvart se širi, a život u njemu postaje sve skuplji. Procjenjuje se da ovdje danas živi oko 300.000 ljudi, a glavni je kvartovski ponos nogometni klub Rayo Vallecano, trenutno prvoligaš.

Dok koračamo prema stadionu, po ulicama promatramo posvete toj borbenoj ljubavi. Na zidovima je zabilježeno da je klub osnovan 1924., da je bio i ostao antifašistički, da je i više od nogometa i suština nogometa. “Klub ulice, klub jednog kvarta”, piše na kući kraj koje raste divovska palma. S bočne strane stadiona improvizirana je kartonska nastamba, a u njoj dvojica beskućnika komentiraju da bi im dobro došao frižider na ovim vrućinama. Raskrižjem kod stadiona dominira veliki mural koji prikazuje čovjeka koji je “na sasvim običan dan” odveo kćer na utakmicu. Ovim su muralom Bukaneros, ultrasi Rayo Vallecana, nedavno objasnili svoj pristup tradiciji. Kad je dovršen, na društvenim mrežama su napisali: “Tradicija je prenošenje vatre, a ne štovanje pepela”. Nasuprot stadiona sjedamo popiti kavu, pa s domaćima na terasi komentiramo neke od njihovih akcija.

Uprava Bukanerose smatra kriminalnom skupinom zato što “iskorištavaju sport za svoje političke proglase” i “pretvaraju stadion u neprijateljsko mjesto”

Tjedan je Madrid Orgulla, LGBTQ+ događanja koja su među masovnijim i poznatijim u Europi, pa su i na stadionu u Vallecasu svoje mjesto našle poruke kontra homofobije. Ali Bukanerosi ih iznose stalno, ne samo u ovih sedam prigodnih dana. Konobarica Valeria podsjeća nas i na slučaj Carmen Martínez Ayudo, kojoj je 2014. godine interventna policija ušla u kuću u Vallecasu, da je izbaci iz doma u kojem je provela većinu života.

U dobi od 85 godina, Ayudo je deložirana zbog dugova svog sina o kojima ništa nije znala. U pomoć su tada priskočili Rayovi navijači i navijačice, a potaknuli su i trenera Paca Jémeza i igrače da se uključe. “Nećemo stajati i ne činiti ništa, pomoći ćemo ovoj ženi”, kazao je tada Jémez. “Ne samo ja, već tehnički tim i igrači. Pružit ćemo joj ruku da pronađe mjesto gdje će moći živjeti dostojanstveno i ne osjećati se napušteno.” Tako je i bilo, a na kraju svega Ayudo je u sigurnosti svoja četiri zida u crveno-bijelom dresu poručila: “Živio Rayo!”.

Vječni Willy

Nije to jedini primjer, daleko od toga, objašnjava Manuel, tinejdžer koji sjedi stol do nas: “Ja sam najviše volio našeg kapetana Roberta Trashorrasa, on je stalno pomagao u prihvatilištu za beskućnike,” kaže nam. Trashorras je igrao za Rayo od 2011. do 2018., taman kad je Manuela sestra počela voditi na utakmice. Redaju se kave i limunade, a svatko od šestero prisutnih na terasi ima svoju omiljenu navijačku priču. Idemo dalje, slušamo, zapisujemo.

Kad se ove godine na stadionu pojavio Villarealov golman Pepe Reina, poznat po podržavanju krajnje desne stranke Vox, Rayovi su ga navijači s tribina podjebavali da je komunist, pa se išao žaliti sucu. To nas vraća i na posjet lidera španjolske desnice Vallecasu prije dvije godine. Utakmicu Raya i Albacetea došli su gledati Santiago Abascal i Rocio Monasterio iz stranke Vox. Navijači su brzo pozvali na prosvjed protiv vlasnika kluba Raula Martina Prese; Tvrdili su da je pozivanjem radikalne desnice na stadion ukaljao ugled i povijest kluba, ali i pogazio vrijednosti koje i danas žive. Nakon utakmice Bukanerosi su obukli zaštitna odijela pa u kolektivnoj radnoj akciji dezinficirali stadion. Za ideje od kojih zaziru na njemu nema mjesta, pokazali su kratko i jasno.

Na stadionu ima mjesta za ideje poput onih koja stoji iza posvete Wilfredu Agbonavbareu, nigerijskom nogometašu po kojem je nazvan i jedan od ulaza na Rayov stadion. Noge nam valja protegnuti pa se dajemo u pomnu inspekciju stadionskih zidova. Lijevo od ulaza nacrtan je mural “vječnom Willyju”, u ime borbe protiv rasizma koju “Rayovi navijači nikada neće zaboraviti”.

Agbonavbare je kao golman 1990-ih šest sezona igrao za Rayo Vallecano (od kojih su tri bile u prvoj ligi), a u Vallecasu je ostao živjeti i po završetku igračke karijere. Radio je kao dostavljač i trener vratara. Tijekom igračke karijere bio je stalna meta rasističkih napada, naročito navijača Real Madrida. Paleta zlostavljanja uključivala je skandiranja “Negro cabrón, recoge el algodón!” (Idiote crnjo, beri pamuk!) i “Ku Klux Klan”, te priloge emitirane na državnoj televiziji u kojima su tinejdžeri komentirali da žele “nasmrt prebiti crnju, kurvinog sina iz Vallecasa”. Agbonavbare je na upite o pretrpljenom zlostavljanju odgovarao da je kao crnac tome bio izložen i izvan stadiona, a i da je očekivao bijesne reakcije zato što je dobar golman.

Godine 2015. doznalo se da boluje od raka i na utakmicama u Vallecasu vijorili su se transparenti “Fuerza Wilfred”, ali force više nije bilo. Agbonavbare je umro u 48. godini života; u crvenoj boji na zidovima ostaje vječni Willy.

Mornari na suhom

Od stadiona šetamo dalje do Bestiarija, antifa dućana u kojem se prodaju i navijački rekviziti. Od žarkog podnevnog sunca ljudi se skrivaju po kućama pa Vallecas na momente djeluje kao selo u pustinji. Očekujemo da nas s povjetarcem dodirne i pokoje zrno pijeska.

U malo kvadrata Bestiario nudi raznolike majice antifa kolektiva, knjige o pokretima otpora i radničkoj povijesti, od Palestine i Irana do Brazila i Kube. Prebiremo po nabrijavajućim stickerima Bukanerosa, a veseli nam gazde nabrajaju koga su sve Rayovi navijači tijekom godina uspjeli potjerati iz kluba.

Godine 2017. ukrajinski nogometaš Roman Zozulja napustio je klub prije nego što je za njega stigao pošteno zaigrati. Kad su doznali da dolazi igrač s desničarskim usmjerenjem, navijači su prosvjedovali i na treninge počeli dolaziti samo da bi Zozulji vikali da je nacist. Zbog toga je vrlo brzo otišao iz Vallecasa.

Uoči jedne od najvažnijih utakmica kluba 2022. godine, prve utakmice polufinala Copa del Rey protiv Real Betisa, svugdje oko stadiona i na stadionu osvanuli su plakati protiv glavnog direktora kluba Luisa Yañeza, s porukom: “Fuera de Vallekas” (Van iz Vallekasa). Yáñez je u Vallecas stigao 2014., a u više je navrata zbog pritiska navijača bio blizu odlaska iz kluba, što se 2022. i dogodilo. Bukanerosi su ga najviše pritiskali zbog političkog (ne)djelovanja, ponavljajući da je to ono što ih u i oko kluba zanima više od titula.

Zadnjih 10 godina uprava Bukanerose smatra kriminalnom skupinom, a u više su navrata navijači kažnjavani i pritvarani, zato što “iskorištavaju sport za svoje političke proglase” i “pretvaraju stadion u neprijateljsko mjesto”.

Na zidovima zgrada nedaleko od Bestiarija plavim su slovima ispisane parole koje zazivaju javno zdravstvo. Transparent “Sanidad pública” (javno zdravstvo) Bukanerosi su nedavno htjeli unijeti na stadion, što im je na kraju zabranila policija. Pola su kvarta nakon te zabrane istegirali istom parolom — ne može na stadion, okej, bit će svugdje oko stadiona.

U ime javnoga zdravstva, uspinjemo se još i u park nazvan po Juanu Joséu Garcíji Esparteru, kvartovskom aktivistu koji je 1970-ih pokrenuo kultni muzički prostor Sala Hebe i ostao do kraja života na različite načine posvećen poboljšanju životnih uvjeta stanovnika Vallecasa. Iz parka se pruža dobar pogled na čitav kvart, koji s brda izgleda kao košara puna naranči.

Sjedamo ispod čempresa, malo dalje od žene koja leži na crvenom šugamanu uz koji stoji plastična boca od litre najjeftinije sangrije. Kaže nam da se zove Julia. Inače je iz Valencije, ali u Vallecasu živi zadnjih 20-ak godina. Radi kao čistačica u poslovnoj zgradi nedaleko od parka. Krajem svakog radnog tjedna dođe ovdje, prostre šugaman, popije manje ili više sangrije i malo promatra kvart.

Komentiramo kako je odrasla u lučkom gradu, pa došla ovamo — u Vallecasu ljudi za sebe vole reći da su i oni lučki, mornari na suhome. Ipak joj je draži Vallecas od Valencije, zaključuje Julia. Pitamo je zašto voli ovaj kvart. “Zato što je to što kaže da jest”, odgovara.