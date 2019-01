Venus: Straight Outta Compton

Compton, Kalifornija. Predgrađe Los Angelesa s nešto manje od 100.000 stanovnika u 1980-ima, s većinski crnačkom populacijom. Kvart u kojemu je 1985. bilo 63 ubijenih, 154 silovanih i 1276 opljačkanih. Ta ionako visoka brojka nasilnih zločina porasla je pet godina kasnije — samo je broj ubojstava u odnosu na tih 100.000 stanovnika dosegao brojku od 91. I te 1990. Kalifornija je bila druga na listi američkih saveznih država po broju nasilnih zločina, a Compton je bio jedna od žarišnih točaka gdje su carevali ulični kriminal i zločin.

Fino su to opjevali legendarni N.W.A. kroz svoju bolesnu gangsta repčugu, ponajprije kroz album Straight Outta Compton koji je cijeloj Americi prilično neuvijeno poručio nek si j… mater. Da, glazba je postala jedan od načina da eventualno isplivate iz te džungle; druga alternativa bio je sport.

“Mislila sam da se radilo o petardama ili o vatrometu”, prisjetila se jednom Serena Jameka Williams kako su se povremeno čuli pucnjevi dok je kao klinka na javnom igralištu u srcu Comptona trenirala sa starijom sekom Venus Ebony Starr; godine 2001. u jednom je od tih uličnih okršaja kao kolateralna žrtva stradala njihova polusestra Yetunde Price…

I to tenisko igralište na kojemu su trenirale sa svojim ocem Richardom bilo je prilično neugledno. Betonac s poderanom mrežom na kojemu iz pokoje pukotine niče trava, a nađe se i poneka razbijena boca ili frkić jointa. A ni otac nije imao bogznakakvu tenisku pozadinu — pročitao je koju knjigu, pogledao koji video, a sve to zato jer je shvatio da pobjednica jednog teniskog turnira može zaraditi 40.000 dolara. On je, pak, kao vlasnik zaštitarske tvrtke godišnje zarađivao 52.000 dolara.

“Ja sam drugačija. Ja sam visoka. Ja sam crnkinja. Sve sa mnom je nekako drugačije”

Ali Richard Williams bio je prorok. Sve što je blebetao ispostavilo se točnim, a i njegov ponekad nekonvencionalni način rada ispostavio se ispravnim. Imao je i mrvicu sreće, jer da 11-godišnja Venus pred trenerom Rickom Maccijem u jednom trenutku nije iz zajebancije počela hodati na rukama, ovaj bi ih bio otkantao. Čovjek je zbog njih doletio s Floride u Compton i nije vidio ništa posebno osim cura sa šašavim frizurama. Pa, ipak, nanjušio je da je ova starija jaka kao bik…

Potez kakav teniski svijet nije vidio

Venus Williams je danas 38 godina i vjerojatno jednako umješno hoda na rukama. Da, znam, draži su nam Roger Federer ili Ivo Karlović, ali ima vas i Venusica čime šarmirati. Trenutno je 38. na svijetu, a prošli tjedan ispala je u trećem kolu Australian Opena od prve igračice svijeta Simone Halep; samo da bi je potom osvetila sestra te nokautirala Halep u sljedećoj rundi. Reći kako je oduvijek bila u sjeni jednu godinu mlađe sestre bilo bi pogrešno i pretjerano; reći, pak, kako je osvojila sve što je trebala također bi bilo pogrešno i pretjerano.

I u tim godinama dok su stasale Serena je bila ta koja je ostajala u sjeni. Doslovno je od Venus niste mogli vidjeti — bila je gotovo za glavu niža i Venus je tada slovila kao moćnija, snažnija i brža. I uvijek se starija seka više oslanjala na taj pomalo sirovi tenis, iako bi vas debeljuškasta Serena mogla navesti da pomislite suprotno.

A i o Richardu se uvijek stjecao dojam kako se radi o jednom od onih bolesno ambicioznih roditelja koji drilaju svoju djecu do iznemoglosti. On ih je, međutim, povukao s bilo kakvih turnira još dok su imale 11 i 10 godina. Smatrao je da nisu mentalno zrele, ali i da bi takvo što moglo razoriti obitelj.

Bio je to zapravo potez kakav teniski svijet nije vidio — Andre Agassi, Pete Sampras, Linsday Davenport, Jennifer Capriati… Ma, svi iole normalni tenisači prolazili su taj teniski filter prije nego što su profesionalno ogrezli na Tour. Ali Richard je opet bio u pravu. S 14 godina Venus je upisala svoj prvi profesionalni nastup te pomela s terena 58. igračicu svijeta bez da je tri godine prije toga igrala natjecateljski tenis. U drugom je kolu držala u šaci Arantxu Sánchez Vicario, drugu tenisačicu svijeta, samo da bi pokleknula u trećem setu.

Nekoliko mjeseci kasnije potpisala je ugovor s Reebokom težak 12 milijuna dolara, a otac je odmah otkantao Maccija. Isplatio mu je nešto sitno love jer ih je dotad on bio financirao, kupio je imanje na Floridi i ondje sagradio teniska igrališta, te kao nekad u Comptonu odlučio sam drilati cure. Naravno, svi su opet bili skeptični.

“Je*ena Venus Williams”

Dolazak sestara Williams na tenisku scenu označio je prekretnicu u dvostrukom smislu: fizička snaga i atleticizam postali su faktor koji je olako moga pomesti s terena većinu nježnijih djevojaka, a druga je stvar bila ta što su se dvije Afroamerikanke probile u teniski mainstream takoreći iz geta.

Nisu one bile prve etablirane crne tenisačice, ali su umnogome bile drukčije od bijele elite. Dobro se to ogledalo na US Openu 1997., kad je Venus iz vedra neba konačno proigrala te kao nenositeljica stigla do finala. Ondje je glatko izgubila od još jedne prilično bezobrazne djevojke, 16-godišnje Martine Hingis, te godine tenisačice u brutalnom usponu.

“Ja sam drugačija od mainstreama. Ja sam visoka. Ja sam crnkinja. Sve sa mnom je nekako drugačije. To je jasno kao dan”, izjavila je tada 17-godišnja Venus, za koju je dobar dio kolegica govorio kako je arogantna i brbljava, a na kraju krajeva neke nije ni pozdravljala. “Učinila sam to jer je ona jebena Venus Williams”, kao kakvo dijete zajapurila se Irina Spirlea, koja je na polufinalnom meču prilikom pauze između gemova u prolazu namjerno zakačila Venus. Richard je potom sve okrenuo na spiku kako se radilo o rasističkom ispadu…

Naravno, taj eventualni problem s rasizmom ne treba podcjenjivati, ali stječe se dojam kako je njihov otac takvo što nerijetko vješto iskorištavao kako bi skrenuo pozornost s osjetljivih tema, a možda i kako bi dodatno motivirao svoje kćeri.

A ta prilično osjetljiva tema bili su međusobni okršaji sestara za koje se šuškalo kako otac odlučuje koja će pobijediti. Pandorinu kutiju otvorila je Ruskinja Jelena Dementijeva 2001. u Indian Wellsu, kad je nakon poraza od Venus rekla kako će stari odlučiti ishod njihova polufinalnog dvoboja. Potom se četiri minute prije početka polufinala Venus povukla zbog ozljede koljena, a sutradan su tijekom finala svi skupa nemilosrdno izviždani. I njihovi su mečevi, pogotovo u tom početku, izgledali neobično — bili su beskrvni, bez puno emocija, s hrpetinom neforsiranih pogrešaka. Ali Richard je i tada čuo kako im netko s tribine dobacuje “crnčuge”, iako nitko od službenih osoba na turniru nije zabilježio takvo što. Dementijeva je pak nekoliko dana kasnije izjavila kako se samo šalila, a obitelj Williams se idućih 14 godina nije pojavila u Indian Wellsu.

Sami protiv svih

U tim međusobnim omjerima Serena vodi 18-12 i jedan od razloga zašto Venus ima samo sedam Grand Slam naslova upravo je taj što je od Serene u finalima GS-a izgubila čak sedam puta. Još je dvaput gubila finale Slama — jednom ovo od Hingis 1997., a drugo nevjerojatnih 20 godina kasnije u Wimbledonu od Garbiñe Muguruze. Da, Venus je prije dvije godine igrala još i finale Australian Opena te je 2017. završila kao peta igračica svijeta.

Uvijek je, međutim, imala problema s ozljedama, a 2011. dijagnosticirali su joj Sjögrenov sindrom, autoimunu bolest koja se manifestira kroz upalu određenih žlijezdi u tijelu. Najčešći simptomi su suhe oči i usta, ali nerijetka pojava su i otekli zglobovi, utrnulost određenih dijelova tijela ili kronični umor, što je godinama — bez da je otkrivala dijagnozu — mučilo Venus. I da bi uopće nastavila karijeru Venus se prešaltala na vegansku i sirovu hranu te se nekako othrvala 135. mjestu na svijetu, koje je zauzimala početkom 2012.

Svoj vrhunac je starija Williams doživjela početkom 2000-ih. Od Wimbledona 2000. do US Opena 2001. osvojila je četiri od mogućih šest Slamova; od Roland Garrosa 2002. do Wimbledona 2003. igrala je u pet od šest mogućih Grand Slam finala i u svih pet je poražena od svoje nemilosrdne seke. I kad ne bi išlo u singlu, trebalo je samo dozvati sestru da zaigraju parove — od 14 finala na GS-ovima pobijedile su u svih 14.

A od tih sedam pojedinačno osvojenih Slamova pet je uzela u Wimbledonu te u Open Eri više imaju samo Steffi Graf, Serena i Martina Navratilova. U veljači 2002. postala je prva crnkinja na broju 1, ali je ondje ukupno provela samo 11 tjedana. Ovogodišnji Australian Open bio joj je 81. nastup na Grand Slamu; nitko u muškoj i ženskoj konkurenciji u povijesti nije skupio više.

Kad se obitelj 1991. preselila na Floridu Richard je izjavio kako bi prilikom Venusina osvajanja Wimbledona volio da u loži sjede članovi poznate bande iz Comptona, Cripsi, koji su štitili taj teniski teren kako bi sestre mogle trenirati. Kad je 2000. i osvojila Wimbledon, ujedno svoj prvi GS, Cripsi, dakako, nisu bili ondje. Richard je, međutim, usred NBC-jeva prijenosa na kraju meča zaurlao “straight outta Compton”, iskočio je iz komentatorske kabine te započeo plesati. Jer, eto, obitelj Williams je uvijek bila onako, malo drugačija; između ostalog, bila je getoizirana u teniskom svijetu. I možda je takvo što ponekad svjesno potencirala, jer mnoge šampione takvo što hrani — taj dojam da su autsajderi, sami protiv svih, neovisno o tome koliko u svemu ima istine.

I koliko je god to teško očekivati, jer starija sestra sve teže hoda na rukama, bilo bi nekako, da oprostite, jebački dobro da sve završi na mjestu gdje je i sve započelo — da dođe u taj gospodski Wimbledon i mrtvo hladno veli: “You are now about to witness the strength of street knowledge”.