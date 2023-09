Zašto je biciklizam timski sport?

Otprilike sedam kilometara prije kraja prve etape Cro Racea, one koja se jučer vozila na 181 kilometar dugačkoj dionici od Primoštena do Sinja, dogodio se sudar u kojem je sudjelovao i prošlogodišnji pobjednik ove utrke Matej Mohorič, inače i najveća zvijezda ovogodišnjeg Cro Racea te jedan od najboljih biciklista na svijetu.

Mohorič je prošao puno bolje nego prije četiri godine, kad je u Zadru pri samom kraju etape imao bliski susret s jednim neopreznim gledateljem (ili možda idiotom) te završio polomljenih rebara – nastavio je utrku, ali ne bez posljedica; vodeća grupa biciklista u međuvremenu se uspjela odvojiti i Mohorič joj se više nije uspio priključiti. Problem je bio i u tome što je njegova ekipa Bahrain Victorious — inače i jedna od pet World Tour ekipa koliko ih ove godine sudjeluje na Cro Raceu — loše reagirala.

Kad se team leaderu dogodi ovakva ili slična situacija — recimo, mehanički kvar — uobičajeno je poslati mu ispomoć, odnosno barem jednog od vozača koji će ga ‘povući’ te pokušati što prije priključiti čelu utrke. Zašto se to nije ranije dogodilo ostaje pomalo nejasno, ali nekih dva i pol kilometra prije cilja pridružio mu se naš Fran Miholjević, vrlo vjerojatno ne svojom krivicom, pa je Mohorič u taj cilj ušao s 50 sekundi zaostatka za pobjednikom Elijom Vivianijem. Tako je ozbiljno ugrozio svoje šanse za pobjedu u generalnom plasmanu, dobrim dijelom i zato što je Cro Race utrka koja se sastoji uglavnom od ravničarskih etapa; usput budi rečeno, na ovogodišnjem izdanju ona po prvi puta dolazi i na otoke — točnije, na Pag i na Krk.

Bio je to detalj koji nam u suštini puno toga govori o prirodi cestovnog biciklizma; suprotno uvriježenom mišljenju, ekipe su zapravo te koje osvajaju utrke, ali one ih također mogu i gubiti.

“Nije to okršaj dviju momčadi na jednom terenu. To je okršaj 20 momčadi sa šest do osam članova po ekipi, i to na jednom puno većem terenu”

Nećete pogriješiti pogledate li Netflixov dokumentarni serijal Tour de France: Unchained koji prati prošlogodišnje izdanje najpopularnije biciklističke utrke na svijetu. No, možda je indikativno i to što kroz osam epizoda ne uspijevamo saznati imena svih osam članova pobjedničke Team Jumbo-Visme; iako je Jonas Vingegaard samo naizgled nepobjedivog Tadeja Pogačara s trona skinuo upravo zahvaljujući timskom radu — te, u konačnici, i zbog bolje ekipe — u fokusu je još vjerojatno najsvestraniji biciklist na svijetu Wout van Aert, donekle i moj osobni favorit Primož Roglič, a za Stevena Kruiswijka saznali smo samo zato što je sudjelovao u jednom sudaru čija je žrtva bio i Vingegaard.

Upravo o tom pomalo zapostavljenom (timskom) aspektu ovog brutalnog sporta razgovaram s Matijom Kvasinom, izbornikom naše biciklističke reprezentacije te jednim od ponajboljih hrvatskih biciklista koji je svoju karijeru nažalost, teško je to ne spomenuti, neslavno okončao padom na dopinškoj kontroli prije nekoliko godina.

Žrtvovanje, bjegovi, lov

“To je jedna od specifičnosti sporta koju ljudi kod nas možda još uvijek ne razumiju”, započinje Kvasina koji je, usput budi rečeno, 2016. osvojio Cro Race. “Nije to okršaj dviju momčadi na jednom terenu. To je okršaj 20 momčadi sa šest do osam članova po ekipi, i to na jednom puno većem terenu. Gdje se sve te taktike isprepliću i gdje se onda ne može bez tog timskog dijela.”

Razgovarajući ili pak čitajući o biciklizmu, često možemo naići na strogu podjelu između team leadera i domestiquea, tj. onoga što se s francuskog na hrvatski doslovno prevodi kao sluga. Tu podjelu treba shvatiti oprezno, jer tijekom jedne etape ili generalno utrke biciklisti često mijenaju svoje uloge, što onda ovisi i o tome kakvi su tipovi vozača, pa i kakva se utrka vozi. Kvasina, primjerice, nikad nije bio dobar sprinter, pa je na ravničarskim etapama često bio u ulozi domestiquea ili pomagača, dok je na brdskim etapama češće bio u ulozi team leadera. Događa se katkad da za vrijeme same utrke team leader barem nakratko postaje pomagač i, sve u svemu, puno toga ovisi i o tome što se zbiva u samoj utrci. Svejedno, pitam Kvasinu da mi nabroji zadatke domestiquea.

“Ako baš pričamo o totalnom domestiqueu, on obično čuva team leadera da nije na vjetru, pa mora reagirat na neke početne napade i bijegove, pa pazit da leader ima dobru poziciju… Jer kako bi, na primjer, jedan Mohorič reagirao ako se naprijed nešto događa, a oni su skroz iza? Ili ako dolazi neki uski dio ceste, treba mu osigurat da ima dobru poziciju, da je među 10-20 i da pritom troši što manje energije. Netko će nekog pripremat i zadnjih kilometar-dva za sprint, pa imaš tu i onu zadaću donošenja hrane i vode…”, objašnjava Kvasina.

Ulogu čistog pomagača često zapravo imaju mladi vozači koji se tek trebaju dokazati, a dobar je primjer upravo Miholjević, koji ovu sezonu provodi uglavnom u svojstvu prvog pomagača.

“Možemo pričati o ulozi domestiquea i kako se utrka razvija”, nastavlja Kvasina. “Ajmo reć da Bahrein ima vodeću majicu i sada trebaju štititi tu prednost i kontrolirati grupu. Tu bi se moglo dogodit da će oni žrtvovat jednog do dva vozača ako treba loviti bijeg. Oni su naprijed i vuku grupu. Recimo da dvojica rade, a ostali se čuvaju u zavjetrini, ali odmah iza njih, tako da su naprijed, na dobroj i sigurnoj poziciji. Naprijed se rijetko pada, ali događa se, kao što smo mogli vidjeti jučer. Isto tako mogu žrtvovati jednog da ode u bijeg, pa oni neće trebati loviti, već druge ekipe uskaču. Samo što otići u bijeg nije nešto jednostavno za napravit, jer i ostalih xy ekipa imaju svoju taktiku u glavi.“

Nesebičnost i hijerarhija

Iako se ta uloga čini pomalo nezahvalnom, ipak postoje trenuci kad i pomagači zadovoljavaju neke svoje osobne interese. Ne radi se pritom samo o dobrim ugovorima na onoj najvišoj razini, već upravo i o toj promjenjivosti uloga; vjerojatno najbolji primjer u tom je smislu već spomenuti Van Aert, koji nije samo u stanju gotovo sam vući svog team leadera, već je česti pobjednik etapa i na Grand Tourovima. Tu je onda katkad dosta nezgodno balansirati između tih osobnih želja i interesa te timskih zadaća, a u tom se smislu zanimljiva situacija dogodila na nedavno završenoj La Vuelti.

Nju je na kraju osvojio Sepp Kuss, Jumbo-Vismin domestique koji u sebi očito ima i borbu za generalni plasman; barem je tako bilo na Vuelti. Njegova pobjeda, međutim, nije prošla bez kontroverzi, jer su ga njegovi kolege Vingegaard i Roglič, u trenutku dok je bio vodeći u generalnom plasmanu i dok se činilo da je timska odluka da se to vodstvo ne ugrožava — kao svojevrsna protuusuluga što je on kao pomagač radio za spomenuti dvojac, ne samo u ovoj sezoni — napustili uoči zadnjeg uspona na 17. etapi, i to u želji da se domognu još jednog Grand Tour naslova. Stvar je na kraju ipak izglađena, Vingegaard i Roglič stavili su po strani osobne želje, pa možda i rivalstvo te zaštitili Kussa do kraja utrke.

Kvasinu pitam koliko je teško pomiriti te individualne aspiracije s timskim zadaćama.

“Meni to nije bio problem jer znalo se, na primjer, da na sprint utrkama nemam što tražiti”, počinje. “Ali to ovisi od ekipe do ekipe. U ovim nižim ekipama, recimo, gdje se svatko bori za neki rezultat, za bolji ugovor i slično, doći će do jedne vrste, možemo reći, i zabijanja noža u leđa. U manjim je ekipama ta neposlušnost dosta izražena, pogotovo kod mlađih biciklista. Ali na najvišoj razini hijerarhija je puno bolje postavljena, manje se gleda osobni interes, a i pomagači se jako dobro nagrađuju.”

To ipak nesebično lice domestiquea možda najviše dolazi do izražaja kad treba vući sprintere koji se poslovično muče na brdskim etapama.

“Jedna od njihovih uloga u tim situacijama je i ta da moraju biti jako dobri matematičari”, kaže Kvasina pomalo oduševljeno. “On treba procijenit koliko će dugo etapa trajat i koliko je rampa — vrijeme u kojem vozač mora ući u cilj da bi bio uvršten u rezultate i da može startat sljedeći dan”, priča on, pa se prisjećam jedne scene iz spomenutog serijala, one u kojoj je poznati sprinter Fabio Jakobsen — inače i tip koji je skoro poginuo, stradavši netom prije cilja u jednom sprintu — na oduševljenje gomile u cilj ulazi tek nekoliko sekundi prije rampe, potpuno izmožden.“I onda se oni igraju, procjenjuju koliko će izgubit na brdu i koliko nizbrdo moraju dobit. I onda po ravnom moraju držat isti tempo ili čak ići jače od žute majice ili prve grupe.”

Pobjednik dijeli nagradu

Sad već pri samom kraju razgovora koji bi u nekim drugim okolnostima — da Kvasina nije u autu na putu iz Njemačke za Zagreb — trajao i duže od pola sata, pitam dotičnog i koje su odgovornosti team leadera.

“On treba imat totalno razumijevanje onoga što se događa u utrci”, kaže Kvasina. “Mora katkad imati i čvrsti stav prema ostalim članovima ekipe, ali ponekad biti i dodatni motivator. Ali ključna razlika između njega i pomagača je ta da on preuzima cijeli ulog i sav pritisak na sebe. On nosi ta rezultatska očekivanja, pa ima i puno dodatnih obaveza koje te mogu iscrpljivati, poput medijskih. Može on katkad i nešto zeznut, ali ne u toj mjeri da ostatak ekipe pati”, priča on, dok mi kroz glavu prolazi još uvijek neprežaljeni Rogličev gubitak žute majice od Pogačara na Touru prije sad već tri godine, te ona pomalo srceparajuća scena kako po dolasku u cilj slomljen sjedi na tlu; bilo je to na onom već sad kultnom kronometru, utrci istine koja se tako naziva upravo zato što nema te timske pomoći.

Jest, da, bio je to dokaz da ekipe ne moraju uvijek nužno gubiti utrke, ali unatoč Pogačarovoj briljantno odvoženoj dionici — može li se njegov uspjeh promatrati kroz individualne naočale? Na kraju krajeva, ne postoji bez razloga ono nepisano pravilo u biciklizmu; ono da pobjednik Tour de Francea novčanu nagradu dijeli sa svim članovima svoje ekipe. Jer što je žuta majica bez domestiquea?