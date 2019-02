Zion: Čudo prirode

Za Ziona Williamsona sam prvi put čuo prije malo više od dvije godine. Skrolajući bespućima Facebooka naletio sam na bombastični YouTube naslov i svježe objavljeni video — Zion Williamson is NOT Human! 47 Points vs. Anderson Christian.

Pretpostavio sam da se radi o još jednom u nizu srednjoškolaca koji je novi Jordan, Kobe, LeBron ili tko već, i bio spreman nastaviti skrolanje do tobože pametnijeg sadržaja. Vlastita dokonost i znatiželja mi ipak nisu dali mira, jer što ako taj Zion stvarno jest sljedeća velika košarkaška stvar, a ja prekasno doznam za to, ili što ako stvarno nije čovjek nego sfinga? Neka bude što biti mora, pa makar se još jednom uvjerio da ne valja otvarati takav sadržaj. Odlučih kliknuti.

I razočarah se. Vidio sam debeljka koji je, doduše, bio impresivan letač i dunker, fizičkim gabaritima je odudarao od prototipa prosječnog srednjoškolca i to je bilo to. Ni prvi ni zadnji koji na srednjoškolskom nivou dominira jer je viši, brži i jači od konkurencije. Falilo mi je safta. Gdje su pogođeni skok-šutovi? Gdje je finesa u postu? Gdje je proigravanje iz pick and rolla? Zašto nema tijelo lava, a glavu čovjeka? I kakvo je uopće to ime Zion?

Nešto više od dvije godine poslije barem se mogu tješiti da sam na vrijeme saznao za Williamsona jer on je nova velika košarkaška stvar, superstar i zacementirani prvi pick nadolazećeg drafta. Barem se u to kunu eksperti.

Igrač koji je težak 130 kg ne bi trebao letjeti kao što Zion leti

Još od LeBrona neki srednjoškolac nije ovako zaludio košarkašku javnost. Zion trenutno jače sjaji od većine superstar igrača u NBA ligi. Njegova zakucavanja na Dukeu predmet su proučavanja, a doista neljudska kombinacija atleticizma, eksplozivnosti i osjećaja za igru za 18-godišnjaka od 201 cm i 130 kg su nikad viđena pojava u košarkaškom svijetu.

I ne, Zionova igra nisu samo zakucavanja kao što se dalo naslutiti po prvim mixtapeovima iz srednje škole. Ondje je dominirao fizički iz jednostavnog razloga jer je mogao. Nakon 20-ak utakmica na Dukeu jasno je kako je Williamson i dalje leteća tvrđava, ali i kompletan košarkaš nevjerojatnog osjećaja za igru koji će u budućnosti moći igrati svih pet pozicija zbog vrhunaravnog atleticizma i fizikalija, koliko i zbog bogatih vještina koje posjeduje. Od sposobnosti da kontrolira loptu, kreira, skok-igre u oba smjera i osjećaja za blokadu, preko finiširanja iz tranzicije i igre u postu, sve do pogođenih skok-šutova za koje je dokazao da je itekako sposoban.

Nagli rast

Zamislite Zlatana Ibrahimovića s ubrzanjem i eksplozivnošću Kyliana Mbappéa te kontrolom lopte i finiširanjem kao u Lea Messija. E, to je Zion Williamson koji je pokupio najbolje gene od obaju roditelja. Otac Lateef Williamson bio je defenzivni linijaš na koledžu visok 193 cm, težak preko 120 kg, a majka Sharonda Sampson nekoć perspektivna koledž sprinterica. Roditelji su se razveli 2005. kada je Zionu bilo pet godina, a za njegovo ime kriva je baka koja je inspiraciju pronašla u Bibliji gdje se navodi da je brdo Zion najviša točka drevnog Jeruzalema.

Prvi košarkaški trener bila mu je majka koja je trenirala lokalnu školsku košarkašku momčad, a prve prave košarkaške lekcije dobio je od očuha Leeja Andersona, nekadašnjeg razigravača sveučilišta Clemson koji je bio košarkaški trener u AAU (Athletic Amateur Union) ligama. Budući da Zion u osnovnoj školi uopće nije imponirao visinom, Anderson ga je učio playmakerskim tajnama i vještinama koje su i danas prepoznatljive u njegovoj igri.

Osim košarkom, Williamson se do odlaska u srednju školu bavio i američkim nogometom, a 2016. sveučilište Louisiana ponudila mu je stipendiju ako poželi biti njihov tight end. Tadašnji trener ofenzivne linije LSU-a Eric Mateos, koji je pokušao regrutirati Ziona, izjavio je: “Zašto ne, pomislio sam, on je vjerojatno najbolji tight end koji je ikada postojao”.

Zion se ipak zahvalio na ponudi i počeo svoju dominaciju i put ka slavi u privatnoj školi Spartanburg Day School u Spartanburgu u Južnoj Karolini. Kada je završavao osnovnu školu bio je visok samo 175 centimetara, a onda je u dvije godine porastao čak 16 cm. U prvoj sezoni ondje ozlijedio je ručni zglob. Nakon pregleda kod liječnika dočekale su ga dobra i loša vijest. Loša vijest je bila slomljena ruka, a dobra da su liječnici otkrili kako još uvijek raste. I rastao je, u visinu i širinu, sve do današnjih 201 cm i 130 kg.

Takva nagla transformacija nije prošla bez posljedica. Dok je rastao i razvijao se, imao je snažne bolove u koljenima i leđima. Kada su prestali, Zion je postao čudo prirode.

“Jednom kada je bol nestala, pojavio se sav ovaj atleticizam koji danas posjedujem“, kaže Williamson. “Nemam pojma otkud je došao, ali prihvatio sam ga. Sada imam kontrolu lopte i visinu, a pored niskih i visokih krila koji me pokušavaju čuvati mogu proletjeti.“

Marketinški fenomen

Iako danas znamo da je u pitanju kompletan košarkaš, Ziona su kao srednjoškolsku zvijezdu ipak proslavila zakucavanja. Snažna, nemilosrdna zakucavanja od kojih se neki obruči i dan-danas tresu. Zion je izvodio što je htio i zabavljao publiku po malim srednjoškolskim dvoranama. Hoćeš tomahawk dunkove, hoćeš 360 windmill dunk, hoćeš lijevom ili desnom rukom, odraz s jednom ili dvije noge, ili možda želiš alley-oop bačen samom sebi o tablu? Repertoar je bio impresivan. Još impresivnije to što ih izvodi čovjek koji ne izgleda kao da je sposoban za to.

Srednjoškolci su njegove utakmice gledali na licu mjesta kroz mobitele s upaljenim kamerama. Zionova zakucavanja, blokade i nebeski skokovi u sekundi su postajali viralni. Tako se pročuo glas o Zionu i tako je nastala legenda o najpopularnijem srednjoškolcu još od LeBrona.

Utjecajni youtuberi koji profesionalno izrađuju mixtape videa doslovno su plaćali svojim zaposlenicima smještaj u Charlotteu kako bi bili što bliže Spartanburgu i centru zbivanja. Kompilacije Zionovih najboljih poteza u rekordnim su rokovima dosezale milijunske brojke pregleda. Hype se širio poput virusa.

Dvorana Spartanburg Griffinsa kapaciteta 1.000 gledatelja postala je premalena, toliko da su morali početi naplaćivati ulaz i zaposliti profesionalne organizatore kako bi kontrolirali ludilo. Školska web stranica je za vrijeme košarkaške sezone bilježila porast posjećenosti od preko 350 posto.

Stvar je kulminirala kada su se reper Drake i NFL zvijezda Odell Beckham pojavili u javnosti noseći Zionov dres s brojem 12 iz Spartanburga. Popularni magazin SLAM ga je stavio na naslovnicu s naslovom: Are you ready for Zion Williamson?

ESPN je očekivano namirisao zlatnu koku pa su Zionu na ESPN+ posvetili dokumentarac Earn Everything, a ESPN2 je lani uživo prenosio njegovu konferenciju za novinare na kojoj je obznanio da odlazi na Duke.

Dukeovu utakmicu nedavno je zbog Ziona posjetio i sam LeBron James, a navodno Ziona po dolasku u NBA, baš kao i nekoć Jamesa, očekuje lukrativni ugovor s proizvođačem tenisica koji bi trebao imati devet znamenki.

Williamson trenutno ima preko 2,4 milijuna pratitelja na Instagramu, preko 200.000 na Twitteru, i ima više YouTube videa s preko milijun pregleda od Anthonyja Davisa.

Fenomen Ziona Williamsona postao je predmet istraživanja stručnjaka za marketing i brendiranje koji tvrde kako još nikad nije postojao amaterski sportaš ovakve popularnosti — čak ni James, koji ipak iza sebe nije imao oslonac u društvenim mrežama kada se pojavio. Zion je specifičan brand jer kao amater prolazi takozvani marketinški “mama test”, koji moć branda mjeri prema tome koliko je prepoznatljiv kod osoba koje ne prate sport.

Posebna sorta

Kada se trebao odlučiti za koledž, Williamson je ispred sebe imao čak 36 ponuda. Na kraju se odlučio za Duke, zbog trenera Mikea Krzyzewskog i Dukeove košarkaške kulture, rekao je. Obitelj je navijala za North Carolinu zbog lokalpatriotskih razloga, a trener UNC-a Roy Williams izjavio je da boljeg srednjoškolskog igrača nije vidio još od Michaela Jordana.

Zion se kao five star regrut i konsenzusno odabrani drugi najbolji igrač generacije na Dukeu priključio R.J. Barrettu (najboljem igraču generacije) i Camu Reddishu (trećem najboljem). Njih trojica tvore trijumvirat koji bespoštedno gazi konkurenciju. Trenutno su na omjeru 23-2 u sezoni i glavni su favoriti za osvajanje NCAA titule. Lako je moguće da će u budućnosti ova trojica jedan drugome u NBA-u biti glavni konkurenti u borbi za prsten.

Zion tijekom cijele sezone na koledžu pokazuje da može igrati kvalitetnu all-round košarku. Za 30 minuta prosječno na parketu ubacuje 22,4 poena uz 2,3 asistencije, 9,4 skoka, 2,3 ukradene lopte i 1,9 blokada. Iz igre šutira suludih 68 posto, za tricu 30 posto, a sa slobodnih 67 posto.

Zaokružene igre odavno nisu iznenađenje, Zion nije samo dunker, ali ono po čemu će zauvijek biti poseban u svijetu košarke su fizički gabariti i aerodinamične performanse leteće tvrđave.

“Govorimo o igraču koji je visok preko dva metra i težak oko 130 kilograma“, priča Coach K. “On uopće nema višak kilograma. On je jedinstven atleta. Daleko najbolji skakač, lateralno kretanje kao da lebdi. Ne znam kako to objasniti. Još uvijek učimo kako ga koristiti.”

Koliko je tjelesno moćan najbolje govori to da je srušio Dukeov rekord po vertikalnom odrazu. Pojavio se na mjerenjima i odrazio se preko 114 cm iz trka i 101 cm iz mjesta.

“Čudo prirode”, kaže Zionov kolega Barrett. “Nikada nisam vidio nešto takvo. Obožavam igrati s njim — jer gdje god da baciš loptu, on se stvori i pospremi je u koš. Dovoljna su mu tek dva koraka da poleti i snažno zakuca.“

Kroz NBA povijest nagledali smo se aerodinamičnih letača, ali ono što Ziona čini posebnom sortom je to što on leti sa svojih 130 kilograma. Williamson je tek 2 kg lakši od Bobana Marjanovića, najtežeg NBA igrača. Tek je za nekoliko kilograma lakši od Shaqa dok je igrao za LSU. Igrač koji je težak 130 kg ne bi trebao letjeti kao što Zion leti.

Tank for Zion

Skauti i analitičari najčešće ga uspoređuju s Jamesom, Charlesom Barkleyjem, Shawnom Kempom i Larryjem Johnsonom. Barkley se oglasio u svom stilu, ispalivši da je njegova težina u NBA ligi bila težina debelog čovjeka, a da Zion nije debeo. Također, mnogi se slažu da po pitanju jedinstvenosti Williamson ulazi u kategoriju s Yao Mingom koji je imao 229 cm i 140 kg.

Koliko je Williamson opasna vrsta najbolje pokazuje istraživanje fizičara koji su procijenili da je potencijalni sudar sa Zionom u punoj brzini jednak tome da te udari džip. Teško da će se pronaći netko dovoljno lud i hrabar da pokuša izboriti faul u napadu kada Zion krene prema obruču.

To je, inače, bila strategija koju je pokušao implementirati Roy Rana, trener sveučilišta Ryerson iz Toronta s kojim je Duke igrao prijateljsku utakmicu pred početak NCAA sezone. Rana je dogovorio sa svojim igračima da se postavljaju pred Ziona kada krene put obruča. A onda su igrači na zagrijavanju vidjeli Ziona uživo i plan je naglo promijenjen.

“Žrtvovanje vlastitog tijela za dobrobit momčadi je odlika velikih igrača“, govori Rana. “Ali kada moraš iskoračiti i iznuditi faul u napadu Ziona Williamsona… E, to može biti pogubno za zdravlje.“

NBA liga već se uveliko priprema za Zionov dolazak. Toliko se od njega očekuje na marketinškom i igračkom planu da se pojavila ideja kako bi trebao propustiti ostatak sezone na Dukeu kako se ne bi ozlijedio. Sam Zion je odbacio tu ideju. Ali zato ekipe s dna NBA ljestvice ne odbacuju snove da bi ga se mogle dokopati. Tank for Zion je već odavno njihov glavni slogan.

Kome god dopadne u ruke, Zion će biti sposoban igrački promijeniti smjer franšize, a marketinški i poslovno je uzdignuti na jedan potpuno novi nivo. Mala tržišta u hipu može pretvoriti u velika na račun svog lika i djela. Ne samo da će navijači kupovati sezonske ulaznice samo zbog njega, nego će ekipe, ako požele, moći prodavati ulaznice za njegova zagrijavanja i treninge. Planina Zion uskoro bi mogla postati i najviša točka NBA lige.