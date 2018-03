Živa vatra u hladnoj Moskvi: Može li sjajni El Chacho odvesti CSKA do naslova?

Kada je početkom srpnja Miloš Teodosić potpisao za Los Angeles Clipperse, to je značilo kraj jedne ere za CSKA. Srpski fantazist proveo je dugih šest sezona u Moskvi i za to vrijeme ne samo da je pobrao hrpu trofeja, već je i davao posebni šarm u igri Armijaca. CSKA je bio stroj koji je suparnike gazio na kvalitetu i silu, a Teo jamac da sva ta gaženja izbirljivoj ruskoj publici neće postati monotona. Teodosić je svako ljeto koketirao s NBA ponudama, ali bi vlasnici moskovskog kluba uvijek iskrcali dovoljno rubalja da zatomi želju za novim izazovima. To ipak nije moglo trajati dovijeka, stoga su se vlasnici ljetos našli u grdnim nedaćama – činilo se da na tržištu ne postoji dostojna zamjena za Tea.

Međutim, samo desetak dana nakon njegova odlaska u Moskvu je stigao El Chacho i potpisao na tri godine.

Sergio Rodriguez rođen je u San Cristobalu de La Laguni na Kanarskim otocima, ali njegov košarkaški rodni grad je Madrid. Prvi dio karijere proveo je u Estudiantesu, koji je tada bio znatno snažniji nego danas. Rodriguez je stasao u klubu koji je dosegao finale španjolske lige i polufinale Eurokupa, a iduće sezone se okušao i u Euroligi. Njegove igre privukle su pozornost NBA skauta, zato su ga Phoenix Suns 2006. uzeli kao 27. izbor drafta.

Chacho nije izabran toliko visoko radi svojih fizičkih predispozicija. Dapače, sa 191 centimetrom visine i ne baš kršnom građom nije se nimalo isticao od plejade europskih bekova. Ono što ga je izdvajalo su njegove vještine, osobito u vođenju lopte: visoki dribling, niski dribling, promjena iza leđa, kroz noge… Sve to je radio strelovito brzo, s obje ruke jednako sjajno – baratao je s loptom kao da je jo-jo privezan koncem uz njegovu ruku. I nije radio besmislene ekshibicije niti iritantno pumpao loptu do besvijesti, nego je vještine koristio kako bi ludim promjenama ritma totalno izneredio obrane. Takav splet racionalnosti i atrakcije najviše je impresionirao Portlandov stožer, koji je odlučio otkupiti prava na njega od Phoenixa.

U svojoj prvoj NBA fazi Chacho je odradio četiri sezone; nakon Portlanda otišao je u Sacramento i u New York. Imao je svoju minutažu, ali uglavnom ograničenu na 10 do 15 minuta. Za to vrijeme znao je biti vrlo produktivan, pogotovo u asistencijama, ali sveukupno ga to nije moglo zadovoljiti i odlučio se na povratak u Madrid. Ali ne u Estudiantes, već u okruženje primjerenije njegov klasi – godine 2010. potpisuje za Real Madrid.

Racionalniji od Teodosića

Ondje je dovršio proces izgradnje u igrača kakav je danas. Šest sezona proveo je u bijelom dresu kao jedan od nositelja briljantne ekipe Pabla Lasa. Real je igrao brzu, napadačku košarku čija je kruna bila titula europskog prvaka 2015. Chacho je u međuvremenu stekao novi imidž pustivši bradu, ali pozornost nije plijenio samo izgledom. Najatraktivnija su bila njegova nepredvidljiva dodavanja kojima je često šokirao i suigrače. Alley-oopovi su frcali sa svih strana – bacao ih je u trku, skoku, pa čak i sa svoje polovice terena.

Real je ubrzo nakon svog vrhunca naglo počeo padati, pa se Rodriguez odlučio vratiti u SAD. Philadelphia 76ers dali su mu osam milijuna dolara za jednu sezonu, koju je odradio najbolje u NBA karijeri. Međutim, Sixersi su i dalje gubili, a za to je dio krivice snosio i on – mučio se sa šutom, a pogotovo u obrani. S njom je imao problema i dok je bio u naponu snage, a po ulasku u svoje tridesete sve se još pogoršalo.

Sixersi nisu imali namjeru produžiti mu ugovor, ali se nadao nekoj drugoj NBA ponudi. Kada se to nije dogodilo, odlučio se ponuditi Realu. Iz bivšeg kluba su mu poručili da su zatvorili roster za ovu sezonu, uz napomenu da se javi dogodine. Madriđani nisu htjeli sužavati manevarski prostor Luki Dončiću, ali su sigurno požalili zbog odbijenice nakon što se u kolovozu ozlijedio Sergio Llull. Tada je bilo kasno za ispravak, Chacho se već bio skrasio u Moskvi.

I zaista mu je lijepo ondje. Postojale su dvojbe da su ga nagrizle godine (31), da više nije onaj neumoljivi brzanac kao ranije, ali pokazalo se da je CSKA idealna momčad za sakriti njegove mane: okružen je atletama (Will Clyburn, Cory Higgins, Kyle Hines, Nikita Kurbanov, Semen Antonov, Othello Hunter) koji su spremni raditi za njega u obrani, a u isto vrijeme biti efikasni u napadu, i to bez soliranja i iskakanja iz šablone. Takve stvari dopuštene su samo ekstraklasama, njemu i Nandu De Colu.

Chacho te ovlasti koristi racionalnije nego Teodosić i to je dio razloga zašto CSKA djeluje još uvjerljivije nego lani. Istina, Moskovljani šutiraju nešto više trica, ali su svejedno u tom segmentu pri dnu poretka (12. od 16 euroligaša), dok su po preciznosti uvjerljivo prvi s fantastičnih 43,1 posto. Tu individualno prednjači De Colo s 51,6 posto, a Chacho, kojemu trica nije bila najveća specijalnost, također šutira fenomenalno (45,5 posto). Ostali nositelji isto se nalaze na oko 40 posto uspješnosti.

Nemojte da vas zavara ova racionalnost pa da pomislite kako momčad Dimitrisa Itoudisa igra nekakvu obrambenu košarku poput Olympiacosa, u kojoj pobijedi momčad koja primi koš manje. CSKA uistinu krade najviše lopti, ali i prima skoro 80 poena po utakmici. To bi bilo zabrinjavajuće da ne trpa okruglih 90. Ruski stroj naprosto je nezaustavljiv u napadu – traži otvoren teren u svakoj prilici, a Chacho je pravi majstor u takvoj igri.

CSKA ipak nije neprikosnoveni favorit

Nakon što je prošao veći dio sezone, možemo sa sigurnošću reći da je Rodriguez upravo ono što je trebalo CSKA-u, ali i da je CSKA upravo ono što je trebalo Chachu. U Realu je ostavio duboki trag, ali Laso nije iskoristio njegov puni potencijal. Bio je tek jedna od brojnih zvijezda momčadi, a zapravo s najmanjim dijelom kolača. Redovito je ulazio s klupe i na parketu provodio tek oko 20 minuta. Itoudis mu je dao najveću minutažu u karijeri (preko 26 minuta u prosjeku), a on ih je iskoristio za jednu od svojih najproduktivnijih sezona – bilježi 13,8 poena i 4,9 asistencija po utakmici.

CSKA žari i pali pod dirigentskom palicom svoje žive vatre. Bradonja se i dalje čini brži s loptom nego bez nje, a svojim vrućim temperamentom prodrmao je nekako uvijek flegmatičnu, hladnu dvoranu u Moskvi. Sačuvao je vic u igri Itoudisove momčadi, ali to neće biti dovoljno.

Kada se sve zbroji i oduzme, bitan je samo ishod Final Foura u Beogradu. Je li CSKA neprikosnoveni favorit?

Nije, isključivo zbog formata natjecanja. Da se polufinale i finale igra u serijama na tri pobjede, CSKA bi sada imao barem dvije-tri titule više od dosadašnjih sedam. Rusi redovito melju kroz sezonu, pa se u ključnom dijelu sezone pokažu psihički nespremni izdržati pritisak odlučujućih 40 minuta. Chokerstvo se posebice zamjeralo Teodosiću, stoga će Chacho svoju državnu maturu polagati u svibnju i pokazati od kakvog je materijala sazdan. Ovo dosad su tek pripreme – doduše, prilično spektakularne.