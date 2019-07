Zlatna rukavica

Obično kada neki klub ili reprezentacija osvoji trofej, jedno je od nepisanih pravila da će igrači iz pobjedničkog sastava dobiti pojedinačne nagrade. Naravno, dugo povijesno razdoblje ponudilo je nekoliko iznimaka. Iako je u finalu ostao poražen, Luka Modrić dobio je nagradu za najboljeg igrača Svjetskog prvenstva u Rusiji. To je bio uvod u Modrićevo osvajanje prestižne nagrade Ballon d’Or i prekid dugogodišnjeg duopola Lionela Messija i Cristiana Ronalda.

Dok znamo imena Modrićevih prethodnika, nakon prve polovice 2019. teško je pretpostaviti tko bi mogao postati njegov nasljednik. Messi i Virgil van Dijk doimali su se kao dvojica najozbiljnijih kandidata; Argentinac je imao nestvarno dobru sezonu što se tiče pojedinačnih nastupa, ali njegove šanse padaju kada se ubroje dva ispadanja u polufinalu Lige prvaka, odnosno Copa Américe. Za razliku od njega, Van Dijk je osvojio trofej Lige prvaka, ali je s Nizozemskom ostao poražen u finalu prvog izdanja Lige nacija protiv Portugala.

Nakon jučerašnjeg brazilskog slavlja na Copi, još je jedan je igrač postao legitimni kandidat za priznanje koje dodjeljuje magazin France Football. Za savladati Alissona Ramsesa Beckera bilo je potrebno šest utakmica i jedan kazneni udarac. Iskusni Paolo Guerrero je pogotkom u finalu prekinuo njegov sjajni niz sačuvanih mreža, ali to nije moglo ozbiljnije ugroziti Alissonovu nagradu za najboljeg vratara turnira.

On je pobjednik jer nije psihološki pao a s obzirom na okolnosti, a mogao je

Treba istaknuti da je na tom putu imao veliku pomoć uže obrane te sustava koji je postavio izbornik Tite. S obzirom na pretežito visok broj godina Thiaga Silve, Danija Alvesa i Filipea Luísa te ozljedu svog najboljeg igrača Neymara, brazilski je izbornik igru prilagodio onome što je imao na raspolaganju. Ono malo udaraca bi što bi prošlo pored iskusnog i uigranog para stopera Paris Saint-Germaina Silva-Marquinhos, otklonio bi Alisson.

Titeov Brazil možda nema odlike Joga Bonito nogometa, ali zato je osigurao uvjete da kroz dobru obranu, napadačku tranziciju i superiornu kvalitetu preko krilnih pozicija može doći do prvog slavlja na Copi poslije 12 godina.

Najskuplji golman u povijesti

Igranje na prvenstvu Južne Amerike bio je Alissonov prvi povratak na brazilske terena otkako je napustio svog prvi klub Internacional. Za početak njegove priče zaslužan je stariji brat Miguel. Kako su Beckeri vratarska obitelj jer je otac branio amaterski u nogometu, a majka u rukometu, drugog izbora zapravo nije ni bilo. Na Miguelovu inicijativu, Alisson će postati dio Internacionala iz Porto Alegrea, a nekoliko godina kasnije će svoje prve seniorske korake provesti kao zamjena starijem bratu. No, Miguelova ozljeda otvorila je priliku Alissonu, što nije uspio poremetiti niti povratak u klub iskusnog Dide, koji će na kraju te 2015. završiti karijeru.

Kao u slučaju bivšeg Milanova vratara, Alissonov put je također vodio u Italiju.

Iako će iz Rome otići kao tada najskuplji vratar u povijesti, prvu je sezonu proveo kao zamjena Wojciechu Szczęsnom. Slično počecima u Brazilu, dobio je priliku tek nakon što se oslobodilo mjesto prvog golmana. Odlaskom Poljaka u Juventus Alisson je konačno dobio priliku pokazati koliko vrijedi.

Kroz 38 nastupa u Serie A, 17 puta je sačuvao čistu mrežu i samo je Pepe Reina s jednom više bio bolji u toj kategoriji. Međutim, svoju posebnost dokazao je prvim mjestima po broju točnih dodavanja i uspješnim istrčavanjima s gola, što su kategorije koje opisuju rad modernih vratara. Svojim budućim poslodavcima prezentirao se izravnim dvobojem u polufinalu Lige prvaka. Iako je Liverpool prošao dalje, nije uspio osvojiti naslov protiv Real Madrida; dvije nespretne reakcije Lorisa Kariusa u finalu bile su prevaga na stranu Kraljevskog kluba, što je Liverpool prisililo na reakciju tijekom sljedećeg ljeta.

Što zbog stila igre koji je uključivao visoku potrošnju energije te nedostatka konzistentnosti i kvalitete pojedinaca u obrani, Liverpool je gubio previše bodova pri kraju utakmica, što mu je u konačnici smanjivalo potencijal za ostvarivanje boljih rezultata. Kako se radilo o velikom uzorku kroz nekoliko sezona, problem je postao sustavni i mogao se riješiti tek kadrovskom promjenom. Zato je, uostalom, skupo plaćen Van Dijk u zimu 2018.

Nakon pronalaska vođe u obrani, uvjet za borbu na najvišim pozicijom bio je novi vratar. Nakon Kariusove predstave u finalu, izbor je očekivao pao na Alissona, a žilavi Romin sportski direktor Monchi slomljen je tek kada je Brazilac učinjen najskupljim golmanom u povijesti, plaćen inicijalnih 62,5 milijuna eura, s bonusima i 72 milijuna. S odmakom od jedne godine, vrlo je jasno tko je izašao kao pobjednik iz tog posla. Koliko je Alisson značio za Rimljane, najbolje je pokazala prošla sezona: tek šesto mjesto u Serie A, ispadanje od Porta u osmini finala Lige prvaka te 20 golova više u mreži Alissonove zamjene, Robina Olsena.

Prevaga u osvajanju trofeja

S druge strane, Alisson se pokazao kao savršeno pojačanje za Liverpool. U dvije najvažnije europske utakmice sezone odradio je upravo onaj posao koji njegovi prethodnici nisu mogli.

Za prolazak dalje, Redsi su morali pobijediti Napoli u zadnjem kolu grupne faze; Liverpool je brzo došao do ključnog gola, ali po već viđenom scenariju pad koncentracije krajem utakmice je sve mogao preokrenuti na drugu stranu. Do finala (i osvajanja) Lige prvaka, Liverpool ne bi došao da je Arkadiusz Milik pogodio za izjednačenje u zadnjem kolu grupne faze. Alisson je istrčao izvan gola, zaustavio Poljaka i odveo Liverpool u osminu finala.

Na putu do finala drugi je put u dvije sezone uspio izbaciti Barcelonu i Messija, a svojevrsni hat-trick u izbacivanju Argentinca je postigao u polufinalu Cope prije par dana. Iako u finalu nije obranio niti jednu čistu šansu kao Miliku u grupnoj fazi, kada se činilo da je Liverpool pao i Spursi uzeli momentum utakmice, obranio sve što je išlo prema njegovu golu i pogurao svoj sastav prema naslovu. Kao protiv Napolija, Liverpool je imao vodstvo 1-0 i kontrolu utakmice sve do trenutka kada je Tottenham napravio nekoliko izmjena i došao na rub izjednačenja. Do gola Divocka Origija Alisson je ostvario pet te dodao još tri obrane u sudačkoj nadoknadi. Većina od tih udaraca bila je plasirana u donje kutove, ali zbog njegova vrhunskog postavljanja je djelovalo kao da lopte idu baš u njega. Miran, pouzdan i konzistentan, kvaliteta na golu kakvu Liverpool ranije nije imao.

To pokazuju i brojke ostvarene u Premijer ligi.

Usprkos tome što je Manchester City osvojio naslov, proglašen je najboljim golmanom lige, a imao je najviše čistih mreža (21) te obrana po primljenom golu u ligi (2,9). U povijesnoj sezoni iza nas City je digao ljestvicu visoko s 0,61 primljenih golova po utakmici, a Liverpool je još spustio na 0,58. U odnosu na Kariusa i Simona Mignoleta pretprošle sezone, primio je ukupno 16 golova manje, čime je Liverpoola obrana postala najbolja u ligi.

Iako je u trenutku dolaska bio najskuplje plaćeni vratar na svijetu, Liverpoolu se potpuno isplatio. Spašavao je visoko postavljenu zadnju liniju istrčavanjima, gradio napade kratkim i započinjao tranziciju dugim dodavanjima, unaprijedio obrambene brojke, riješio ključne probleme kroz utjecaj u završnici utakmice te učinio prevagu u prvom osvajanju trofeja otkako je na klupi Jürgen Klopp.

Prvi nakon Jašina?

Kao i Liverpool, on je pobjednik jer nije psihološki pao a s obzirom na okolnosti, a mogao je. Došao je u novu zemlju i kulturu, teret visokih očekivanja zbog najviše odštete bio je prisutan od prvog dana, dok bi ga vratarski kosturi iz ormara njegovih prethodnika dočekali pri prvoj pogrešci. No, uspio je ispuniti očekivanja, pomoći klubu i biti bolji.

Osvajanjem Cope sezonu je završio na impresivan način.

Od ukupno 62 utakmice, primio je samo 36 golova te skupio isto toliko čistih mreža. Kao službeno najbolji vratar Premier lige, Lige prvaka i Copa Américe, trebao bi ući za krug kandidata za najboljeg igrača u tekućoj godini.

Osvajanjem Ballon d’Ora postao bi prvi vratar kojem bi to uspjelo još od Lava Jašina davne 1963., jedinog golmana u povijesti koji je osvojio tu nagradu. Od zadnjih 12 nagrada, samo triput pobjednik nije bio osvajač Lige prvaka u protekloj sezoni, što sugerira važnost tog natjecanja kao jednog od najvažnijih uvjeta za dobivanje nagrade. U konačnom izboru Liverpool će sigurno imati svog kandidata, a sasvim je logično da to bude njegova Zlatna rukavica, Alisson Becker.