Warriors: Posljednje poglavlje

Stephen Curry, Klay Thompson i Draymond Green zajedno su više od desetljeća. Izgradili su dinastiju i osvojili gotovo sve što se moglo. Iza sebe imaju četiri naslova i promjenu paradigme NBA-a. Mnoge franšize htjele su biti kao Warriors, odnosno željele su kopirati igru njihove velike trojke, posljednje koja se održala na okupu pred vratima Hall of Famea. Naime, trojica igrača s najduljim stažem u jednoj momčadi upravo su Curry, Thompson i Green. Steph će ući u svoju 15. sezonu, Klay u 13., a Draymond u 12. Neke sezone propustili su zbog ozljeda, ali ni trenutka nisu kanili napustiti Golden State. Primjer su dugotrajnosti i uspjeha, što u današnje vrijeme nije lako postići.

Blistava trojka nema još puno vremena, njezin sat polako otkucava.

Curry je prešao godine (35) u kojima se Michael Jordan prvi put umirovio, Green više nije defenzivna sila kakva je bio, a na Thompsonu je teška ozljeda ostavila traga. Međutim, daleko od toga da su za otpis, da se na njih ne može računati kao na favorita iz sjene. Prije manje od godinu i pol dana stajali su na tronu, još jednom pokazavši kako mogu igrati pobjedničku košarku. Osim LeBrona Jamesa, nitko od aktivnih igrača nije naučio bolje pobjeđivati, vladati ligom po svojim pravilima i postavljenim normama, jedino što ih je sustigla starost i nemaju više prava na pogreške i izostanke.

Njihova startna petorka prošle sezone — Curry, Thompson, Andrew Wiggins, Green i Kevon Looney — bila je jedna od najboljih postava lige s net ratingom 21,9. Nijedna petorka koja je odigrala minimalno 100 minuta zajedno nije bila uspješnija. Međutim, Wiggins je propustio 23 utakmice prije doigravanja i, kad se vratio, nije ni približno bio drugi najbolji igrač iz šampionske godine. Warriorsi su došli do fazu u kojoj svaki od ključnih igrača mora ostati zdrav i donekle pridonijeti, kao što je to činio prije: Curry tako da se zadrži na razini top 10 igrača, Thompson tako da bude u šuterskoj formi s preko 40 posto za tricu, a Green da ostane jedan od boljih braniča na visokim pozicijama i sekundarnih kreatora.

Njima nije potrebno dokazivanje — potrebna im je motivacija

Sve to je i dalje moguće; doduše, ne u dotadašnjoj brzini, zbog čega su ovisni o zdravom i mentalno spremnom Wigginsu, Looneyjevu učinku i doprinosu klupe. Još jednom će ovisiti o momčadi, a ne o pojedincu.

U novu sezonu neće ući ništa mlađi. Dapače, poletnog Jordana Poolea zamijenili su vremešnim Chrisom Paulom. Novi generalni menadžer Warriorsa Mike Dunleavy odlučio se na taj potez dobrim dijelom iz financijskih razloga, ponešto i iz igračkih, ali u prvom redu gledajući kako da stvori financijsku fleksibilnost za iduće ljeto, a da momčad ne izgubi kompetitivnost. Paul ima ugovor od 30 milijuna dolara za sezonu 2024./25., ali potpuno nezaštićen i može ga se otpustiti ako stvari ne budu funkcionirale. Golden State time dobiva mogućnost produženja Thompsona za puno manji iznos i zadržavanje jezgre netaknutom, čime ostaje ispod drugog aprona poreza na luksuz.

Obrana je izazov

Iz igračkog kuta, Paul za Warriorse nije idealna opcija. Više bi im odgovarao profil igrača Jruea Holidaya, kojeg su Celticsi prvi zgrabili. Ali kome ne bi? Ovako je njihova obrana na perimetru ostala tanka i porozna, što znači da će vanjski igrači biti izloženi brojnim mismatchevima. Pogotovo u periodu bez Greena, koji se oporavlja od istegnuća gležnja i čiji bi se izostanak osjetio u njihovim najboljim godinama.

Steve Kerr odlučio je startati s Paulom i vidjeti kud ga to može odvesti.

Nedvojbeno je da bi se anomalije iz prošle sezone, izgubljene lopte i broj slobodnih bacanja, u čemu je Golden State bio zadnji u ligi, trebale promijeniti. CP3 donosi stabilnost na lopti i bolju organizaciju napada; njegove telepatske sposobnosti za pogađanje igrača u ‘trepavicu’ trebale bi omogućiti Curryju i Thompsonu još više boljih i otvorenih šutova. To znači potencijalno još veći broj trica, a lani su bili na 38 posto realizacije (drugi u NBA-u).

Warriorsi će gledati kako šutnuti tricu svaki put kada prijeđu centar. U prvih šest minuta pripremne utakmice s Lakersima uzeli su ih 10. Curry nakon skoka može otvoriti dodavanje ili prevesti loptu, pa je proslijediti Paulu, znajući da slijedi smislena ili čak besprijekorna akcija nakon koje će doći do dobrog šuta. Gledat ćemo Stepha kako uručuje loptu ili postavlja blok za Paula na strani. U većini slučajeva Paul će dolaziti slijeva kako bi se pojavio u sredini i nastavio napadati udesno, ostavljajući iza leđa Curryja, s kojega obrana ne smije skinuti pogled, a kamoli se pomaknuti u sredinu zbog strane pomoći.

To bi moglo biti pogubno za protivničke obrane, jer će njemu nasuprot biti Thompson — dvojica od trojice najboljih šutera današnjice i kreću se bez lopte oko čovjeka koji je podijelio preko 11.500 asistencija u karijeri. Sretno obranama s time.

Koliko će ih biti zabavno gledati, toliko će njima biti izazov braniti. Skok će biti krucijalan dok se Green ne vrati, pa i nakon toga, a Wiggins će kao niska četvorka morati skupljati preko sedam skokova po utakmici, koliko je imao tijekom doigravanja 2022., jer obrana će ovisiti o tome kako će rotirati i pomagati u zatvaranju reketa. Ono što im ide u prilog je to da su Kerr i njegov stručni stožer kroz povijest pokazali sklonost eksperimentiranju. Oni su ti koji su prije osam godina stavili Andrewa Boguta na Tonyja Allena i promijenili seriju s Grizzliesima. Prije dvije sezone izvukli su iz rukava Garyja Paytona II i obranom okrenuli Boston u finalu. Majstori su u osmišljavanju specifičnih rješenja i razmišljanju izvan okvira.

Napokon bi trebali dobiti nešto konkretnije od Jonathana Kuminge i Mosesa Moodyja. Ovo je za njih sezona u kojoj se očekuje skok. Kuminga ima sve predispozicije da postane zvijezda, ali još nije stasao ni u ozbiljnog startera. Kao small-ball petici nedostaje mu predanosti u obrani i skoku, kao četvorka nema osjećaja u napadu, dok općenito ima problema s odlučivanjem. Moody je manje eksplozivan od njega, ali završio je prošlu sezonu u rotaciji. I to nešto govori o Kumingi. Obojica imaju još dvije godine do free agencyja, ali Warriorsi možda neće imati toliko vremena čekati njihovo sazrijevanje. Paulovi bi ih dolazak trebao dodatno ofenzivno osnažiti.

Stil kojim su stvorili dinastiju

Kao i potpis Darija Šarića.

Šarić može kontrolirati skok, povući loptu i postaviti napad. Ima bolji pregled igre od cijele druge petorke, pa čak i od rezervnog playmakera Coryja Josepha. Može ga se koristiti u visokom postu u split cut akcijama, gdje stoji leđima okrenut prema košu i prati utrčavanje ili otvaranje na trici. Donosi mogućnost igranja pick and popa i time otvara reket za Kumingu i Moodyja, a moguće je odigrati i jednostavnu akciju iz uručivanja.

Šiši će biti važan dio druge postave, a kemija između njega i mladih ‘ratnika’ odredit će i učinak klupe. Ono što vrijedi pratiti je to koliko će se uspješno nametnuti rookie Brandin Podziemski, koji je već u prvoj predsezonskoj utakmici oduševio svojim pristupom i angažmanom u obrani. Nije izraziti strijelac, ali radi sve ostalo. Potencijalno nadograđena verzija Paytona II.

Prošlo je vrijeme vladavine Warriorsa, ali još imaju snage i hrabrosti za ustanak, da prkose vremenu, ali i razumijevanje njima svojstvenih prednosti. Dovoljno su dobri da se održe, ali jedan neočekivani scenarij, poput ozljede ili remećenja mira, kao Greenovo udaranja Poolea ili Wigginsova odsutnost, može sve pokvariti.

Sreća u nesreći je da se sve to dogodilo unutar jedne godine. Njima nije potrebno dokazivanje — potrebna im je motivacija, a za to je nužna pozitivna atmosfera, kao što je Spursima jedan poraz (čuvena Allenova trica) bio dovoljna motivacija za cijelu iduću sezonu, za povratak u finale protiv istog suparnika i pokazivanje mišića na dotad neviđen način. Bez obzira na godine, staž i cijeli proces koji se mora iznova proći.

Green je pronašao motivaciju u tome da Paulu donese prvi prsten, Curry i Thompson hrane se jedan drugim, tijekom utakmica i na treningu. To je prijateljsko rivalstvo koje obojicu čini boljima. Najveći jedino tako i mogu iz sebe izvlačiti maksimum, konstantno ulažući napor i ispravljajući pogreške. Tako je i nastao nadimak Game 6 Klay, a Green je postao ultimativni brbljavac. To ih je guralo naprijed i držalo gladnima i to će ih i dalje vući. Kao što je Curry svake godine iracionalno samopouzdan.

To je njihov način izražavanja strasti prema košarci. Stil kojim su stvorili dinastiju, a sada im preostaje posljednje poglavlje.