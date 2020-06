Blažičkova era u kojoj je upravljao televizijskim pravima stigla je kraju. Evo što on o tome kaže

Više je godina poznati sportski komentator Ivan Blažičko kroz nekoliko inačica tvrtki upravljao pravima televizijskog prijenosa nogometnih utakmica. Nakon odrađenog četvrtog ciklusa više neće. Ne nakon što je Hrvatski nogometni savez odlučio nastaviti pregovore s tvrtkom Endorphine Magine koja se, mišljenje je vodećih ljudi u hrvatskom nogometu, pokazala kao najbolji ponuđač za otkup TV i povezanih medijskih prava u vlasništvu Saveza.

Time gotovo desetogodišnja suradnja HNS-a i komentatora koji je u poslovnim vodama od 2011. zasad staje. Što se sve događalo u tom razdoblju Blažičko je govorio za Sportske novosti. Za početak kaže da nije razočaran odlukom koju je donio HNS.

“Nisam razočaran, možda malo tužan, ali potpuno sam svjestan neumitnosti mijene.”

“Krenuli smo u sezoni 2011./12 s ligom 16, s osam utakmica u kolu. Prvi je ugovor potpisan s Udrugom prvoligaša koja je s HRT-a otpravljena s ponudom prijenosa jedne utakmice u kolu i financijskim uvjetima koji nisu bili prihvatljivi. U prvim pregovorima s Hrvatskim Telekomom osigurali smo tri prijenosa po kolu i bolje financijske uvjete”, govori Blažičko svjestan da se njegovom ime provlačilo medijima posljednjih dana, ne u kontekstu u kojem bi to on htio.

Vjerojatno misli na i one tekstove koji su navodili kako je preprodajom prava njegova tvrtka zaradila više od klubova.

Priča priču iz svoga kuta.

“Budući da se svašta pisalo proteklih mjesec dana, da se mrčilo o netransparentnosti i ‘skrivenim’ poslovima, mislim da sam dužan reći da su u ovom razdoblju raspisana četiri javna tendera za otkup TV prava za krajnje kupce na teritoriju RH. Sve medijske kuće koje su se spominjale u ovom pozivu bile su pozivane i kroz proteklih deset godina. I na sva četiri javna poziva javio se samo jedan partner za otkup TV prava – Hrvatski Telekom.”

“Dopustite mi malu digresiju. Olako se potežu izjave da je novac koji zarađuje HNL mizerija. To svakako nisu milijuni o kojima sanjaju klubovi, ali nisu to, za mnoge klubove, ni tako beznačajni iznosi. Činjenica jest da je od prvog ugovora do danas iznos naknade rastao. Po mojem izračunu, HT je u protekloj dekadi u hrvatski nogomet kroz otkup TV prava, kroz sponzorstva lige i Saveza, kroz produkciju utakmica, uložio više od 60 milijuna eura. Lako je izgovoriti rečenicu “što je to za njih?”. To je veliki novac i mislim da HT kao partner zaslužuje poštovanje i zahvalnost. Kada je liga smanjena na 12 klubova, HT je pristao, iako nije bio obvezan, prenositi četiri utakmice u kolu, a od lige 10 imamo punu pokrivenost natjecanja.”

Na konstataciju da se dokazuje istinitim mišljenje klubova da se može zarađivati više Blažičko odgovara:

“Iskreno, oduševljen sam činjenicom da strana agencija toliko vjeruje u vrijednost hrvatskog nogometa. Znate, mi, a tu mislim na medije, ali i ljude u klubovima, već dugi niz godina činimo sve da umanjimo vrijednost lige. Ako u javnom prostoru kontinuirano ponavljate da sve to ništa ne vrijedi, da je sve namješteno, ako su glavna tema suci, onda se nemojte čuditi što je bilo gotovo nemoguće pronaći sponzora za ligu. Svi ti mudri i pametni nisu sjedili na sastancima gdje se razgovaralo i nudilo sponzorstvo lige, Kupa. Ja jesam. Reprezentacija? Odmah, nije u pitanju! Liga? Na, ne hvala. I tako godinama. Mi smo prvu ozbiljnu ponudu za sponzorstvo lige dobili na posljednjem tenderu, prije tri godine. I tu je ponudu HT ‘matchirao’, odnosno, dao je više. Samo isticanje negativnosti pogubno je za komercijalnu vrijednost lige.”

Kaže da ne misli da bi trebalo prešutjeti ono što u ligi ne valja, poput lošeg suđenja, samo on to ne bi gurao na naslovnice…

“Naravno da ne mislim, ali ne mislim ni da je to hrvatska posebnost i da samo to zaslužuje naslovnice. Nogomet se vratio nakon pandemije utakmicama Kupa. Obje su utakmice bile taktički vrlo zanimljive, a od devet postignutih golova, bar je pet bilo europske klase. I, što nam je ostalo nakon toga? Pajač. Mislim da hrvatski nogomet zaslužuje mnogo više.”

Nije mu sporan trenutak objavljenog poziva niti trajanje od sedam plus tri godine na prava prijenosa.

“Što se tiče tajminga, tu nema baš ništa spornoga. A ‘čudno razdoblje’? Upravo suprotno. Tvrtka koja dobije prava morat će u početnom razdoblju ozbiljno investirati ako želi nakon nekoliko godina ostvariti povrat investicije. HNL će biti novi proizvod na svjetskom tržištu, to nije mali zadatak”, kaže, dodajući da je njegova tvrtka u pregovore ušla s ponudom višom od aktualne te da je zamolio priliku da izjednači najvišu ponudu.

Kad je čuo iznos prve, kasnije očito podebljane ponude, veli da je pružio ruku, zahvalio se i shvatio da je utakmica dignuta na međunarodnu razinu i da tu više ne može parirati.