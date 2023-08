Budućnost je sada: Alcaraz je u epskih pet setova srušio Novaka i osvojio Wimbledon

Tražio je Novak Đoković danas povijest: osmi Wimbledon, čime bi se izjednačio s Rogerom Federerom, i 24. Grand Slam titulu uz povratak na svjetski broj jedan u svom 390. tjednu u karijeri, ali danas nije bio dan za povijest.

Barem ne za onu s te Novakove strane jer svakako bi knjige teniske historiografije mogle za nekoliko desetljeća današnji dan i pobjedu Carlosa Alcaraza pamtiti kao jedan od prijelomnih trenutaka i početaka nove velike dinastije.

U susretu starog i mladog, jednog od najvećih ikad i onoga koji to tek želi postati, mladi vuk danas je bio bolji od starog lisca te je u instant klasiku Alcaraz u pet setova i nakon nešto manje od pet sati igre osvojio Wimbledon s 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4.

Ipak, u početku se činilo da će meč teći potpuno suprotno. Svoja prva dva servis gema Alcaraz je izgubio, a Đoković je siguran pa se nismo ni zagrijali na centralnom terenu, a već je 4-0 za srpskog tenisača na semaforu. Nije bilo velike priče ni preokreta, prvi set pripao je Đokoviću sa 6-1 za samo 35 minuta.

3 – In the last 10 editions, the Men's Singles final at Wimbledon has been won by the player who lost the opening set three times – Djokovic d Federer (2014), Djokovic d Berrettini (2021) and Djokovic d Kyrgios (2022). Reversal?#Wimbledon | @Wimbledon @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/jeUGlanGFn — OptaAce (@OptaAce) July 16, 2023

No, nakon toga neće ništa ići tako glatko za čovjeka koji je danas hvatao povijest. Alcaraz kao da se opustio i uhvatio ritam pa je počeo pogađati sve i svašta pa tako odmah u početku drugog seta radi svoj prvi break i ima 2-0.

Odmah je uzvratio Đoković i vratio se na 2-2, a tada se servisi ipak stabiliziraju, griješi se na returnu pa odlazimo u tie-break. Tamo je Novak otvorio silovito i poveo s 3-0, ali od tog trenutka do kraja trećeg seta, riječ je o neprepoznatljivom odnosu snaga.

Alcaraz je vratio na 3-3, a onda je kod 5-4 Đoković dobio upozorenje suca jer mu je isteklo predviđeno vrijeme za servis. Na 6-5 i set lopti za Novaka, ovaj je poprilično lagan udarac poslao u mrežu, a onda Španjolac uzima dva poena u nizu, od kojih je drugi na returnu posebno impresivan i s 8-6 izjednačava u setovima.

Taj elan ponio je Alcaraz i u treći set pa je odmah napravio break, uhvatio 3-1 i tu prednost donio u jedan od najboljih gemova u posljednjih nekoliko godina tenisa. 26 minuta trajao je gem na Đokovićevom servisu, bilo je 12 izjednačenja, a na kraju balade Alcaraz koristi svoju sedmu break loptu samo u tom gemu i odlazi na 4-1.

Kao da je Đoković tu prelomio i odustao od tog seta pa je izgubio servis i za 6-1 i to dosta brzo, a onda je iskoristio pauzu za WC između setova od čak sedam minuta i, činilo se, povratio energiju. Krenuo je zato na Španjolčevom servisu u četvrtom setu s 30-0, ali nije odmah stigao do breaka, a onda je i sam morao spašavati 15-40 i dvije šanse za gubitak servisa.

Kao da se igra tada stabilizirala i opet ujednačila pa ponovno imamo duge gemove, ali onda je Đoković ipak dobio jedan prijelomni gem i potpuno se vratio u meč. Bilo je to kod 2-2 kad je imao čak tri break lopte na Alcarazovom servisu te je iskoristio treću i poveo, a odmah potom i dobro servirao za 4-2. Nevjerojatno kako je Đoković podigao razinu tenisa u četvrtom setu pa sa 6-3 odluka pada u odlučujućem petom.

8 – Carlos Alcaraz is 8-1 in five-setters in Grand Slam main draw matches, he only lost to Matteo Berrettini at the Australian Open 2022. Zone.#WimbledonFinal #Wimbledon | @Wimbledon — OptaAce (@OptaAce) July 16, 2023

Dramatično je odmah krenuo peti set, imaju i Đoković i Alcaraz po break loptu u prva dva gema, ali servisi se ne gube do treće igre petog seta kad je Španjolac iskoristio šansu na 30-40 i napravio ključan break. Đoković je potpuno izgubio živce, razbio reket o stup mreže pa je Španjolac sigurno servirao i poveo s 3-1 te došao nadomak senzacionalne pobjede.

Do nje je i stigao. Odservirao je svoje jako sigurno, na Đokovićevom servisu nije bilo potrebe gubiti previše energije pa ovaj fantastičan, zaista vanserijski meč danas odlazi na stranu čak 16 godina mlađeg momka koji je na 5-4 i 40-30 odmah iskoristio prvu loptu za osvajanje turnira i natjerao Đokovića da je pošalje u mrežu.

Drugi je ovo Grand Slam naslov za Alcaraza i drugo finale. Stopostotan je tako jer je prošle godine na US Openu svladao Caspera Ruuda, a ovo je i slatka osveta za nedavno polufinale Roland Garrosa u kojem nas je ozljeda Španjolca lišila klasika.

Za Đokovića je ovo bilo već 35. Grand Slam finale i 12. poraz uz 23 titule, a prvi je ovo poraz za Đokovića u punom meču na Wimbledonu od Sama Querreya i 2016. godine. 2017. slavio je Tomáš Berdych, ali Đoković je tada morao predati zbog ozljede.

Kako kaže ona poznata scena iz Malcolma u sredini: “The future is now, old man.”