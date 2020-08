Dobri dani u Disney Worldu: Dario Župarić s Portlandom se plasirao u finale MLS-ova turnira

A unutar drugog ‘balona’ u Orlandu, uspjeh za hrvatske nogometaše…

Portland Timbersi u MLS-u nastupaju od 2011. godine i u proteklom desetljeću pokazali su se kao vrlo ozbiljna franšiza: 2015. podigli su naslov prvaka, tri godine kasnije izgubili su u finalu od Atlante, a sinoć su se, u povratničkom turniru koji je liga organizirala kako bi vratila nogomet u SAD, plasirali u završnu utakmicu slaveći nad Philadelphia Unionom rezultatom 2-1.

Portland je poveo u 13. minuti kada je poentirao talentirani Jeremy Ebobisse, a Union je propustio doći do izjednačenja nakon što je pri samom kraju prvog poluvremena Sergio Santos promašio kazneni udarac. Dvostruku prednost Timbersima donio je Sebastian Blanco poslije kornera, a loptu mu je glavom prebacio nekadašnji riječki branič Dario Župarić.

