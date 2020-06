Kreilach i društvo također će u Disney World: MLS se vraća turnirom nalik Svjetskom prvenstvu

Naravno, mislimo na format natjecanja…

Prije otprilike mjesec dana pojavila se vijest kako MLS, kao i NBA, razmišlja o nastavku sezone u Disney World kompleksu na Floridi. Dok smo o premještaju najvećih svjetskih košarkaških zvijezda u društvo Mikija i Paje potvrdu već ranije dobili, nije bilo do kraja jasno hoće li takvu sudbinu dočekati i nogometaši koji se natječu u američko-kanadskoj profesionalnoj ligi.

Ipak, sada više nema nikakvih dvojbi. MLS je i službeno objavio kako svih 26 timova odlazi na Floridu, a na tamošnjim će se terenima nogometna lopta početi okretati 8. srpnja. To će se, usput, dogoditi na poprilično zanimljiv način: turnirom u maniri Svjetskog prvenstva i ostalih velikih natjecanja.

