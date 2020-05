Higijena je najvažnija: Augsburgov trener otišao po pastu za zube i zaradio suspenziju

Devet od 10 trenera neće vam preporučiti ovakve prakse…

Bizarna zgoda dogodila se Heiku Herrlichu, Augsburgovu treneru koji još uvijek čeka svoj debi na klupi kluba kojeg je preuzeo 10. ožujka, a on se ni ovog vikenda, kada se Bundesliga napokon vraća, neće dogoditi. A sve zbog — paste za zube i kreme za kožu.

Nekadašnji Leverkusenov strateg te Dortmundov napadač koji je još 2000. godine pobijedio tumor na mozgu prekršio je pravila karantene kako bi otišao u supermarket kupiti spomenute potrepštine i sada neće smjeti voditi današnji (petak) trening, kao ni utakmicu protiv Wolfsburga u subotu koja je trebala biti njegova prva u ulozi glavnog trenera bavarskog kluba.

FC #Augsburg coach Heiko #Herrlich will not be on the bench against VfL #Wolfsburg after breaking quarantine to buy toothpaste and skin scream from a supermarket.

Herrlich (whose surname means actually "superb") took over #FCA on 10th March and has still not coached a game. pic.twitter.com/oYRyrRMBhF

