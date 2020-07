Immobile i Ronaldo u Italiji priređuju show kakav nije viđen od 50-ih godina prošlog stoljeća

Subotnji program u talijanskom nogometnom prvenstvu na travnjak je poslao i dvije momčadi koje su u ovosezonskoj borbi za naslov skupile najviše bodova. Vodeći Juventus uhvatio je u sudačkom produžetku utakmice protiv Atalante bod, drugoplasirani Lazio propustio još jednu priliku pa je nakon 32 odigrana kola razlika tih dvaju klubova na ljestvici osam bodova u korist branitelja naslova prvaka iz Torina.

Vodeći strijelac prvenstva Ciro Immobile nije se upisao među strijelce u porazu od Sassuola budući da je neprecizan bio pri sva četiri pokušaja postizanja pogotka. Ostao je time na 29 zabijenih golova.

Na jednom manje sad je Cristiano Ronaldo nakon što je Atalanti pospremio dva udarca s bijele točke pa izjednačenije izgleda sad borba za naslov najboljeg strijelca no što izgleda borba za titulu prvaka. Također, dvama je golovima Ronaldo, koji je u sezoni na 11/11 s bijele točke, pomogao ispisivanju jednog statističkog podatka kakvog pamte tek knjige i najstariji pratitelji talijanskog nogometa.

2 – This is only the third #SerieA season where two players have scored at least 28 goals in the opening 32 matchdays, after Nyers-Nordahl (1950/51) and Angelillo-Altafini (1958/59).

Ciro #Immobile 29

Cristiano #Ronaldo 28

Dualism. pic.twitter.com/dAdbjdxUOC

