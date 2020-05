Južnokorejski ples duhova na kiši: Jeonbuk slavio protiv Suwona na otvaranju sezone

Da, gledali smo…

Danas je pred praznim tribinama u 12 sati branitelj naslova K lige 1 i tamošnji najdominantniji klub Jeonbuk Hyundai zaigrao protiv osvajača kupa Suwon Bluewingsa i tako ponovno zakotrljao loptu južnokorejskim terenima. Bez obzira na to što je spomenuta zemlja blizu mjestu odakle se aktualni virus proširio po svijetu, uspjela je spriječiti veliku zarazu i stvoriti uvjete za barem nekakav povratak sporta. Tamošnje bejzbolsko prvenstvo već traje, a evo i nogometnog…

Ono će se, naravno, pridržavati strogih mjera. Rigorozna testiranja provedena su i, kako pišu strani mediji, svi su rezultati bili negativni. Uz to, nadodaje se kako će, ukoliko se ijedan igrač zarazi, cijela momčad u kojoj bolesnik igra morati ići u dvotjednu samoizolaciju. K liga 1 je, inače, prvotno trebala početi u ožujku, a cijela je sezona skraćena s 38 utakmica na njih 27 s tim da eventualno ukidanje ispadanja nije stupilo na snagu.

Također, igrači se na utakmicama neće smjeti rukovati, pljuvati naokolo, ne preporuča se razgovor s kolegama, a treneri i igrači na klupi cijelo će vrijeme morati nositi maske. I kako je to sve izgledalo?

⌛️ Not long to go now…

⚽ @Jeonbuk_hyundai 🆚 @bluewingsfc

🏟 Jeonju World Cup Stadium

⏱ May 8th, 7PM KST

📺 @kleague — K League (@kleague) May 8, 2020

Besplatni prijenos na YouTubeu odmah se pokazao kao poprilično zanimljiva avantura i predočio nam kako bi nogomet mogao izgledati u mjesecima koji dolaze. Na stranu to što je komentator Simon Hill, čini se, prenosio utakmicu preko Skypea i učinio nas nostalgičnim za devedesetima i lošim audio zapisima prilikom inozemnih utakmica, prizori sa stadiona bili su zanimljivi, ali ne i neočekivani. Doista, svi pod maskama, sablasno prazne tribine ispunjene porukama podrške za borbu protiv korone, bez početnog rukovanja, navijanje koje je režija pustila u pozadinu, neki igrač na tren zaboravi na propise pa pljucne… Sve su to znaci sporta kakav nas u dogledno vrijeme očekuje. Kad to sve spojite ljutitim Suwonovim navijačima koji u chatu optužuju Jeonbuk za plaćanje sudaca, dobijete zanimljivu kombinaciju…

Na terenu — ništa pretjerano zanimljivo. U prvih 15-ak minuta vidjeli smo dva žuta kartona i tri mlaka udarca na gol, prvak Jeonbuk imao je određenu dominaciju u posjedu i u cijelom prvom dijelu uputio ukupno osam udaraca (dva u okvir) naspram Suwonovog jednog te diktirao tempo. Kod gostiju se mogao primijetiti uredan plan igre, ali očiti nedostatak punih treninga nerijetko je rezultirao greškama. Bilo je tu i nekoliko (možda) poznatih lica, poput Doneila Henryja, 27-godišnjeg stopera koji u West Hamu nikada nije dobio pravu priliku uslijed karijere prošarane ozljedama, u dresu Bluewingsa. Na predah smo otišli bez pogodaka i s nadom u nešto živahniji nastavak, ali nismo mogli očekivati Bog zna što s obzirom na uvjete i objektivnu kvalitetu.

U 51. minuti mogli smo, možda, vidjeti i penal nakon što je Henry u sudaru sa suigračem igrao rukom, a VAR se aktivirao, no sudac Woosung Kim procijenio je da se ne radi o jedanaestercu. Deset minuta kasnije u igru je za Jeonbuk ušao i 41-godišnji Lee Dong-gook, apsolutna klupska legenda s više od 200 pogodaka u zelenom dresu i najbolji strijelac u povijesti domaćeg prvenstva koji je skupio i 105 nastupa za reprezentaciju te pritom zabio 33 gola. Nekih 12-ak tisuća gledatelja što se prosječno izmjenjivalo na YouTubeu bilo je počašćeno njegovim prisustvom, na Jeonjo stadionu pljuštala je kiša, a domaća momčad nastavila je s blagim pritiskom i Suwon nije imao puno prilike za gradnju suvislog napada iako se prostor u sredini terena nudio. Nije dobro izgledalo za goste, a još je gore postalo u 75. minuti kada je Australac Terry Antonis zbog zakašnjelog starta zaradio izravni crveni karton.

Glavno pitanje tada je bilo može li Suwon izdržati do kraja. To se nije dogodilo — legendarni Lee Dong-gook zabio je u 84. minuti glavom nakon kornera i osigurao tri boda svojoj momčadi. Henry je zaspao, stari lisac se pronašao sam i prouzročio ludilo na razglasu. U Europi, gdje je igrao za Werder i Middlesbrough, nije baš uspio, ali kod kuće je nezaustavljiv. Utakmica je tako završila, a momčad koju vodi negdašnji Mourinhov asistent José Morais uspješno je krenula u (skraćenu) obranu naslova…

Inače, podsjećamo da je liga nedavno sklopila 13 novih ugovora kad je u pitanju prodaja TV prava za inozemstvo: deset tradicionalnih s TV kućama, a tri sa streaming servisima. Utakmice će se prenositi i u Hrvatskoj, a spomenimo i da u ligi nastupaju dva hrvatska nogometaša — bivši Hajdukov napadač Tomislav Kiš i rođeni Zagrepčanin Igor Jovanović kojemu je posljednji klub bio Panetolikos u Grčkoj. Obojica su članovi iste momčadi — Seongnama, koji je prošle godine sezonu završio na devetom mjestu (od njih 12).

Duhovi plešu, odsad i u Koreji…