Milan je u pet minuta preokrenuo 0-2 protiv Juventusa, a strijelac je i opet bio Ante Rebić

Nogometaši Milana nadoknadili su dva gola manjka i s 4-2 svladali aktualnog talijanskog prvaka Juventus u utakmici 31. kola tamošnjeg prvenstva.

Sve do 60. minute utakmice takvo se što nije moglo niti naslutiti.

Uistinu fantastičan pogodak postigao je Adrien Rabiot nakon što je u 47. minuti dohvatio loptu dosta iza centra na dijelu terena koji je pripadao njegovoj momčadi i zaputio se u prodor koji je okončao izvrsnim udarcem s 20-ak metara u gornji lijevi kut Donnarumminog gola. Još je to bolje za sastav Maurizija Sarrija izgledalo u 53. kad je pogrešku Milanove obrane iskoristio Cristiano Ronaldo za povećanje vodstva.

Usput, Portugalac je poentirao 26. put u aktualnom prvenstvu, a to znači i da je od sezone 2007./08. po deseti put otišao iznad granice od 25 golova u ligaškom natjecanju. Je li potrebno reći da se osim njega u najjačim europskim ligama samo još jedan nogometaš može time pohvaliti? Lionel Messi mu je ime.

A onda je Milan dočekao svojih pet minuta.

Doslovno pet. U tom je razdoblju domaćin ogleda prvo smanjio, potom izjednačio, a onda rezultat i okrenuo u svoju korist nakon što su od 62. do 67. precizni bili Zlatan Ibrahimović (penal nakon što je Ante Rebić prsima skrenuo loptu na Bonuccijevu ruku), Rafael Leão i Franck Kessié. Nije se Juventusu dogodilo da primi tri gola u pet minuta utakmice u Seriji A još od 2013. kad je torinski klub na jednak način izvozala Fiorentina.

