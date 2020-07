Mourinho tapka u mraku: nula udaraca u okvir protiv najlošije obrane lige je nedopustivo

Dame i gospodo, predstavljamo vam uvjerljivo najlošiju utakmicu od nastavka natjecanja u Premier ligi…

Bournemouth – Tottenham Hotspur 0-0. Nula nula, ništa ništa. I zaista, sve skupa na terenu jedva da je zbrojeno dalo više od nule. Spursi nisu uputili niti jedan udarac u okvir gola, protiv obrambeno najlošije momčadi prvenstva.

Bournemouth je uputio *provjeravamo bilješke* dva.

Bournemouthu je ovo prvi bod ne samo od nastavka natjecanja nego prvi od veljače, kada je pobijedio Aston Villu. Današnjim remijem prekinut je niz od pet uzastopnih poraza. Ali nogometaši Eddieja Howea su već neko vrijeme u krizi, a ono što je posebno razočaralo danas na Vitalityju bila je predstava Tottenhama.

José Mourinho je u sjevernom Londonu dobio mandat da nastavi raditi na temeljima Mauricija Pochettina i pridružiti Tottenham eliti. On još uvijek to može napraviti, ali današnji znaci, a i oni iz proteklih utakmica, ne slute na dobro.

Tottenham have become the first team to fail to have a shot on target against Bournemouth since Middlesbrough in the Championship in March 2015.

