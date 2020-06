Napoli je boljim izvođenjem jedanaesteraca protiv Juventusa osvojio Talijanski kup

Boljim izvođenjem jedanaesteraca (4-2), čemu se pristupilo nakon 90 odigranih minuta bez pogodaka, nogometaši Napolija osvojili su Talijanski kup pobjedom protiv Juventusove momčadi.

U užurbanom ritmu odigravaju se nogometne utakmice diljem svijeta u nanovo složenim kalendarima natjecanja prekinutih pandemijom koronavirusa. Talijanski kup nije iznimka. Napoli je pobjedom protiv Intera finale natjecanja izborio prije pet dana, Juventus mu se nakon sraza s Milanom priključio ondje dan kasnije.

Danas su te dvije momčadi igrale utakmicu za naslov na Olimpijskom stadionu u Rimu.

U pitanju je bio četvrti ogled ovih dvaju timova na neutralnom terenu, a pristupilo mu se uz Juventusovu pobjedu u Talijanskom superkupu iz sezone 2012./13., te Napolijeve u istom natjecanju 2014./15., odnosno u Kupu u sezoni 2011./12.

Sad taj omjer iznosi 3-1 u korist momčadi iz grada podno Vezuva.

6 – Napoli have won the Coppa Italia for the 6th time in their history, becoming the 5th club with the most such trophies in the competition. Triumph.#Coppaitaliafinal #NapoliInter #CoppaItaliaCocaCola pic.twitter.com/obOhlGMQuR

— OptaPaolo (@OptaPaolo) June 17, 2020