Ništa od europske jeseni: Rijeka se 120 minuta hrvala s Lilleom i naposljetku časno pala

Nakon junačke utakmice u Francuskoj koja je ipak završila porazom u posljednjim minutama (2-1), Rijeka je, ovaj put s novim trenerom Željkom Sopićem na klupi, krenula prirediti senzaciju protiv jakog Lillea u playoffu Konferencijske lige. Bivši Goričin strateg debitirao je porazom od Dinama na Maksimiru gdje je prezentirao svu raskoš svojih nekonvencionalnih metoda, a gosti su stigli na Rujevicu nakon šokantnog poraza od Lorienta u prvenstvu (4-1).

Bio je to dokaz Riječanima da nešto mogu izvući iz cijelog dvomeča — i dok je Dinamo u Pragu ispadao iz Europa lige protiv Sparte, Bijeli su se na prepunoj Rujevici borili za europsku jesen i ponovno su pružili časnu predstavu. Sopićeve trupe izdržale su 120 minuta protiv Francuza, ali naposljetku se piše remi (1-1) i prolazak Mastifa.

Gledali smo očekivano tvrdu utakmicu s mnoštvom taktičkog nadmudrivanja i nešto manje prilika, ali kad ih je bilo, obično se radilo o zicerima. Prva značajna pisala se Rijeci; opaki Marco Pašalić tada se dao u dribling po desnoj strani i uputio povratnu loptu u srce kaznenog prostora, a ondje se ukazao Veldin Hodža koji je krasno opalio, ali Lucas Chevalier obranio mu je taj udarac.

Najbolju priliku u prvom poluvremenu Lille je upisao 10-ak minuta nakon opisane situacije; Ivanu Cavaleiru tada se otvorio prostor poslije poskliznuća suparničkog braniča, ali iskazao se fenomenalni Nediljko Labrović koji je krasno intervenirao. U ostatku prvog dijela zapravo i nije bilo prevelikih prigoda — odvijala se prava bitka na terenu, portugalski sudac Luís Godinho imao je puno posla, no Riječani su jako dobro stajali na terenu i činili su se boljom momčadi.

To im se u nastavku i isplatilo. Iako je Cavaleiro u prvoj minuti drugog poluvremena opet testirao Labrovića, Rijeka je nanizala nekoliko dobrih kombinacija i naposljetku došla do vodstva. Toni Fruk u 58. je ubacio iz prekida, loptu je u skoku nekako iščeprkao jedan od domaćih nogometaša, a ona se naposljetku otkotrljala do Ivana Smolčića koji je zabio pored nepostavljenog Chevaliera za trans na Rujevici.

Rijeka se u tim trenucima pomalo otvorila pa je Andrija Vukčević — kojeg se već otpisivalo kao transferiranog —u 66. minuti imao situaciju jedan na jedan s Chevalierom, ali francuski vratar opet je upisao važnu obranu.

Lille je u posljednjih 20-ak minuta krenuo u potpunu ofenzivu kako bi izjednačio i izbjegao produžetke; u tom je naumu isprva i uspio. Jonathan David u 69. je uvalio loptu u gol glavom, ali nakon duge VAR provjere pogodak je ipak poništen zbog zaleđa. Međutim, Francuzi su nastavili stiskati i riječki Bijeli su ozbiljno visjeli — Alexsandro je tako pogodio vratnicu na ubačaj Edona Zhegrove iz kuta u 78. minuti, a do kraja se vodila velika borba, no bez promjene rezultata.

Čekali su nas produžeci i dodatnih pola sata nogometa, a odigrali su se na tipičan način; tvrdo, oprezno, s velikom energetskom potrošnjom obje momčadi. Vladao je osjećaj kao da klubovima treba jedna situacija kako bi prelomili dvomeč, a to se i dogodilo — Lille je u 108. minuti probio Rijekine linije, Hakon Arnar Haraldsson povukao je napad i gurnuo na lijevu stranu, Ismaily je potegnuo i pogodio vratnicu, a na odbijancu se pronašao David i poentirao — ovaj put legalno — za 1-1.

To je, na kraju, bilo to. Riječki navijači mogu biti ponosni na svoje mezimce koji su dali sve od sebe, ali svejedno nije bilo dovoljno za europsku jesen.