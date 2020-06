Perišić i Lewandowski za finale: Bayern s više mučenja od očekivanog svladao Eintracht

Stavimo se u cipele bundesligaških klubova od drugog mjesta na tablici nadalje. Mogu li oni protiv Bayerna kakvog gledamo posljednjih tjedana nešto napraviti? Možda smo i najbolji odgovor na to pitanje vidjeli u Klassikeru u obliku Dortmunda koji je minimalno, ali poprilično mučno izgubio i poslao Bavarce prema izvjesnom novom naslovu prvaka. Adi Hütter svejedno se nadao mogućem prolasku u finale Kupa koji je njegov Eintracht osvojio upravo protiv Bayerna u sezoni 2017./18. kada je frankfurtskom svlačionicom zapovijedao Niko Kovač. Svašta se otad promijenilo, Orlovi su trenutno u klimavoj formi, njihove defenzivne predstave nerijetko su grozne, a minhenski klub napadački je nemilosrdan.

Kakvu smo utakmicu, na temelju ovih karakteristika, dobili?

U prvom poluvremenu nije bilo nikakvih iznenađenja. Bayern je napadao, Eintracht većinom trpio.

Prvu izglednu šansu stvorio je domaćin u šestoj minuti kada je Müllerov pokušaj glavom nakon kornera s crte očistio Dominik Kohr. Nekoliko trenutaka kasnije najbolji asistent liga Petice zavrnuo je oštru loptu u peterac koja je prošla kroz noge Robertu Lewandowskom, a domaćin je u početnim minutama bio, potpuno očekivano, dominantan i pogodak je visio u zraku.

Došao je u 14. minuti, a zabio ga je Ivan Perišić koji je upao u sastav umjesto izostalog Sergea Gnabryja. Kingley Coman poslao je loptu na rub šesnaesterca, Lewandowski ju je izgubio, ona se, naravno, odbila do Müllera koji je nabacio i pronašao nečuvanog hrvatskog reprezentativca koji je glavom udario za svoj šesti ovosezonski pogodak u svim natjecanjima. Ne znamo postoji li više uopće kakav epitet kojim možemo ovjenčati dodavača za Perišićev gol jer o njemu pišemo doslovce svako kolo, što je očiti iskaz njegove fenomenalne forme…

Ploča se potom nastavila vrtjeti u istom tonu. Coman je u 28. minuti nakon primljene lopte na desnu vratnicu promašio gotovo prazan gol, a Frankfurt u prvih pola sata jedva da je prešao centar. Do kraja poluvremena uspio se ponešto osloboditi i razigrati, ali prave situacije pred domaćim golom nedostajale su. Bayern je sigurno držao kormilo, a Eintrachtova brodica poprilično se ljuljala, ukliještena između bavarskih hridina.

10 – In the first half against Bayern, 10 of 11 Frankfurt players had their average position in their own half. Constricted. #FCBSGE #DFBPokal pic.twitter.com/pjZ8TsEbZ9

— OptaFranz (@OptaFranz) June 10, 2020