Rusvaj u MLB-u: Miami Marlinsi zabilježili ukupno 17 slučajeva korone, mnogi se boje za sezonu

Drastično skraćena MLB sezona tek je započela, a prvi izazovi borbe s koronavirusom vrlo su brzo stigli.

Pritom su poprilično veliki. Američki mediji u ponedjeljak su izvijestili kako je čak 13 članova Miami Marlinsa (kako igrača, tako pripadnika stručnog stožera), pozitivno na koronavirus, a danas se taj broj popeo na 17. Mnogi ističu da od ukupne brojke zaraženih njih čak 15 otpada na igrače, što se prevodi u pola Miamijeva rostera.

Marlins remain in Philadelphia. One of previous team members to test positive had a subsequent test come back negative, source says. Would need two negatives at least 24 hours apart to become eligible to return. https://t.co/EG0HkVib9P

— Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) July 28, 2020