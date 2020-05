Samo javljamo da je Lewandowski zabio, a to znači da je petu sezonu u nizu postigao 40 golova

Igrala se 39. minuta utakmice 26. kola njemačkog nogometnog prvenstva između Union Berlina i Bayerna kad je Neven Subotić u svom kaznenom prostoru na travnjak srušio Leona Goretzkog. Minutu kasnije Robert Lewandowski loptu je s bijele točke pospremio iza leđa Rafała Gikiewicza.

Napravio je to 26. put u 24. ovosezonskoj prvenstvenoj utakmici i 40. put u sezoni gledaju li se sva natjecanja. Broj odigranih utakmica — 34.

Navedeno znači da neumorni poljski napadač njemačkih prvaka igra petu uzastopnu sezonu u kojoj postiže minimalno 40 golova, ali i to da je prvi kojem je to uspjelo u aktualnoj. Ova koja je trpjela dvomjesečni prekid zbog pandemije koronavirusa naprosto mu je sjajna.

The first player in Europe's top 5️⃣ leagues to reach 4️⃣0️⃣ goals for the season is… 🥁

Well, duh 😉@lewy_official #FCUFCB pic.twitter.com/zaP12qb8Ar

— FC Bayern English (@FCBayernEN) May 17, 2020