Samo je Zubizarreta ispred njega: neuništivi Joaquín jučer je 550. put nastupio u La Ligi

Još su dva kola preostala za odigrati u španjolskom nogometnom prvenstvu prije no što sezona bude okončana. Raspored Betisa za tih posljednjih 180 minuta puni ogled protiv Alavésa i završnica sa Valladolidom, a ti su susreti na rasporedu sljedećeg četvrtka i u nedjelju.

Dva dana nakon završnice sezone Betisov kapetan Joaquín, tada već na odmoru, puhnut će u svjećice na rođendanskoj torti. Bit će ih na njoj 39.

Zaželjet će vjerojatno sam sebi zdravlja i sreće, sretan i što je njegovo ime pri samome vrhu ljestvice koja reda igrače prema broju odigranih utakmica u španjolskom prvenstvu. Ljestvice na kojoj je Joaquín subotnjim nastupom protiv Atlético Madrida napravio dodatni korak prema vrhu.

550 – Real Betis’s Joaquín Sánchez has equaled to Raúl González as the second player with the most LaLiga appearances (550), only after Andoni Zubizarreta (622). History. pic.twitter.com/7fdcLH5bHM

