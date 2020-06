Što Murray misli o tenisu u Zadru? Kaže da može biti primjer kako turnire ne treba organizirati

Na velikom se udaru kritika nalazi Novak Đoković nakon što se nekoliko tenisača, među kojima je i on, zarazilo koronavirusom na beogradskoj, odnosno zadarskoj postavi Adria Toura. Sportski svijet bez sustezanja je kritizirao ravnodušnost organizatora i nepoštovanje higijenskih protokola, ali i ne samo to. Pune tribine na turneji, opuštenost igrača i navijača na turnirima, ne pridržavanje odgovornog socijalnog distanciranja, nekorištenje zaštitnih maski… dodatni su razlozi za kritiku, baš kao što su to bili i grljenja, rukovanja, poziranja za fotografije, druženja na nogometnom i košarkaškom terenu, zajedničke večere, izlasci…

Najbolja namjera ispala je totalni promašaj.

Ne ulazeći u ono što se sad događa ne samo u Zadru, već i u Hrvatskoj, te zadržimo li se isključivo u teniskom svijetu, saznajemo da dio tenisača traži Đokovićevu ostavku na mjestu predsjednika Savjeta ATP igrača jer se kao organizator Adria Toura ponio nemarno i neodgovorno nepoštujući liječničke preporuke. Nizu onih koji imaju što za reći na temu viđenoga priključio se i Andy Murray. I on udara lopticu ovih dana; samo iza za publiku zatvorenih vrata.

Po saznanju o posljedicama s Adria Toura i Đokovićevom priznanju da je sad i sam, kao i njegova supruga Jelena, zaražen, Murray je svima zaželio brz oporavak i zdravlje, a onda i kazao što misli o buđenju tenisa na ovaj način.

“Nakon svega može se reći da se to nije trebalo napraviti. Ne čudi broj pozitivnih rezultata testova nakon što su se mogle vidjeti slike sa zabave igrača i kako je izgledao dan druženja s djecom. Socijalna distanca nije se poštivala.”

“Ima ih koji kažu da ovo ugrožava US Open, a možda to i jest tako. No, protokoli koji su ondje na snazi drugačiji su nego u primjeru Srbije i Hrvatske. Za početak, ondje nema publike. Koronavirus ne mari za to tko smo i čime se bavimo. Treba pokazati poštovanje prema situaciji i pridržavati se pravila”, izjavio je Murray dodavši da viđeno tenisu ne čini uslugu, ali u crnilu pronalazi i jednu dobru stvar:

“Ono što je pozitivno jest saznanje da publike ne treba biti na tribinama sve dok to ne bude sigurno. Tako ćemo na najbolji mogući način smanjiti rizik.”