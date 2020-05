Watford i Burnley potvrdili su slučajeve zaraze u svojim klubovima. Nastavak sezone sve je dalje?

Premier liga je jučer primila nezgodan udarac koji je uzdrmao želju za skorašnjim nastavkom engleskog nogometnog prvenstva nakon što je otkriveno da su šestorica nogometaša i zaposlenika klubova imali pozitivan rezultat testa na koronavirus.

U noći na srijedu otkriveno je o kome je riječ.

Uz izuzetak Norwich Cityja u kojem je testiranje provedeno u utorak, ukupno 748 igrača i zaposlenika preostalih 19 klubova koji se natječu u Premier ligi saznali su svoje rezultate, a oni su posebno odjeknuli u Watfordu i Burnleyju. Navedena dva kluba imaju pozitivne slučajeve.

ℹ️ Watford Football Club confirms that three people have tested positive for the Covid-19 virus following testing at the training ground over the past 48 hours.

— Watford Football Club (@WatfordFC) May 19, 2020