David Luiz, Pablo Marí i Cédric Soares nastavljaju u Arsenalu, a Dani Ceballos ostaje do kraja sezone

Jedan dan, četiri potvrde potpisa.

Londonski Arsenal iskoristio je službene web-stranice za objavu vijesti prema kojoj David Luiz, Pablo Marí i Cédric Soares ostaju u klubu s novim ugovorima, a Dani Ceballos s posudbom produljenom do kraja aktualne sezone.

✍️ One-year deal for @DavidLuiz_4

✍️ Long-term deal for @PabloMV5

✍️ Long-term deal for @OficialCedric

✍️ Loan extension for @DaniCeballos46

More info on the new deals 👇

— Arsenal (@Arsenal) June 24, 2020