I Željko Sopić je emotivan pa poručuje: ‘Ovo mi je jedan od najtežih dana u životu’

Rijeka je danas odigrala zrelu, žilavu utakmicu na Rujevici protiv Lillea — momčad koju vodi Željko Sopić izdržala je 120 minuta u playoffu Konferencijske lige protiv jakih Francuza, vodila 1-0 pogotkom Ivana Smolčića, ali na kraju je presudio Jonathan David pogotkom u 109. minuti.

Završilo je 1-1, a Lille ukupnim rezultatom 3-2 prolazi u grupnu fazu trećerazrednog UEFA-ina natjecanja. Svoje je dojmove poslije susreta podijelio i domaći trener Sopić — i on je, poput kolege Sergeja Jakirovića, razumljivo bio pun emocija.

“Ne znam, mislim da teško mogu objasniti emociju u sebi, ovo mi je jedan od najtežih dana u životu, mogu to poistovjetiti samo sa smrću roditelja”, rekao je pred kamerama Max Sporta. “Ono što su dečki dali, to ne može više od toga. Znamo da su dečki dali sve i ostavili posljednji atom snage, nije nas pomazila sreća, nismo se dogurali do penala, samo mogu reći da ovi dečki zaslužuju pun stadion protiv Varaždina”.

Dobro su Riječani parirali puno skupljoj momčadi…

“Ja sam to znao i prije utakmice, ali ljudi imaju kvalitetu, mi smo se bacali na glavu, pokušali sve”, istaknuo je Sopić. “Nismo zabili, ali to je život i idemo dalje. Treba dečke sad dignuti, ali ovo je jedini put — bacanje na glavu protiv ljudi koji su bolji od vas. Žao mi je samo publike koja zavređuje Konferencijsku ligu, ali nadamo se da će biti dogodine.”

Imali su Bijeli i dva zicera…

“Gledajte, njihov golman je radio bravure i u Lilleu, nemam kome što prigovoriti”, inzistirao je Sopa. “Tako je to kad igrate protiv toliko bolje momčadi, moramo svoje dvije-tri šanse pokušati realizirati. Pomazila nas je malo sreća kod VAR-a, sad razgovaram sa Smolčićem, od nas pet lopta se odbila njemu od stative, ali najvažnije je da su ljudi vidjeli da su igrači ostavili srce na terenu. Tako se bori za riječki dres i dok sam ja tu, tako će to biti.”

Prokomentirao je i odlučujući gol:

“Individualna kvaliteta, naprijed smo ispali bezveze, ali ponovno kažem da dečkima nemam što prigovoriti. Znamo kakav roster imamo, nema tu izlika ni ničega, mogu skinuti kapu igračima, borili su se do zadnje kapi krvi.”

Andrija Vukčević trebao je otputovati u Meksiko da bi realizirao transfer, ali ipak je ostao odigrati još jednu, zadnju utakmicu…

“Vukčeviću je ovo bila zadnja utakmica, danas smo kapetan Labrović i ja porazgovarali s njim”, otkrio je Sopić. “Trebao je jučer odletjeti, odlučio je pomoći, pokazao je koliko voli ovaj grad, nije gledao na svoje zdravlje ni transfer, a znamo da ide u Meksiko. Zahvaljujem mu se na svemu što je dao za klub i što je to sve stavio ispred transfera.”

Slijedi Varaždin i neće biti nimalo lako…

“Iskreno se nadam da nismo u jednoj utakmici izgubili dvije, no pozivam navijače da svi dođu. Bit će abnormalno teška utakmica jer je ovo bila potrošnja kakvu nemamo u HNL-u, odigrali smo 1-1 s Lilleom, ali taj će se rezultat brzo zaboraviti.”