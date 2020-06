Ivanišević je ovako prije par dana publici u Zadru rekao da nema koronu. Sad mu je test pozitivan

U trenutku kad je publika u Zadru čekala početak finala Adria Toura, direktor turnira Goran Ivanišević bio je primoran uzeti mikrofon i na centru igrališta obznaniti da meč za naslov neće biti odigran. Saznalo se tad da je jedan od sudionika teniskog eventa u Zadru, konkretno Bugarin Grigor Dimitrov, zaražen koronavirusom zbog čega je sve moralo biti zaustavljeno.

Zvižduke s tribine Ivanišević je morao odslušati i sve što je u tom trenutku u svoju obranu mogao reći bilo je:

“Žao mi je što meni zviždite, ali ja nisam pozitivan.”

here is VIDEO. Ivanisevic to crowd: I'm sorry you are booing me, I'm not positive ( on covid-19). pic.twitter.com/puMKVb013z

— dupla greska (@duplagreska) June 21, 2020