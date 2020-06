Kad smo kod tenisa i korone… odgođen je završni turnir Davis Cupa

Nakon niza loših teniskih vijesti (čitaj: širenja koronavirusa) stiže i nova.

Međunarodni teniski savez objavio je da drugo izdanje završnog turnira Davis Cupa kojem je domaćin Madrid, a koje je trebalo biti održano od 23. do 29. studenog ove godine, pomiče svoj termin. Igrat će se tek sljedeće godine, u tjednu koji počinje 22. studenog 2021.

The 2020 Davis Cup by Rakuten Madrid Finals will be postponed until 2021

All #DavisCup World Group i and World Group II ties and regional Group III and IV events scheduled for 2020, will also be played in 2021

— Davis Cup (@DavisCup) June 26, 2020