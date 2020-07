Kada je Arsenal zadnji put slavio u gostima kod rivala, novi stadion Spursa još nije bio izgrađen

U siječnju 2015., prije više od pet godina, nogometaši Arsenala pobijedili su na Etihadu.

U sjevernom Londonu tada je još stolovao veliki Arsène Wenger, a Manchester City je stradao kao aktualni prvak s 0-2. Tottenham Hotspur još je igrao na White Hart Laneu, Portugal još nije bio prvak Europe.

Pet mjeseci kasnije, Spursi su postavili temelje za svoj novi stadion.

Ubrzajmo pet godina unaprijed; Tottenham je jučer popodne s 2-1 pobijedio Arsenal na novom stadionu, a Topnicima je pobjeda nad Cityjem 2015. i dalje ostala posljednja premijerligaška protiv klubova velike šestorke u gostima.

