Kruno Simon potvrdio da će zadnju sezonu igrati za Samobor: ‘To je za starog, romantika za kraj’

Lijepe i romantične dane u jeseni svoje karijere živi Krunoslav Simon. Prekaljeni hrvatski košarkaš vratio se u svoj Zagreb nakon blistave karijere i osvojene dvije Eurolige s Efesom te je odigrao jednu sezonu za Cedevitu Junior.

Možda su neki mislili da je to i zadnja sezona za 38-godišnjeg ‘španera’, ali takvi će se prevariti. Simon je, naime, spreman odigrati još jednu sezonu, i to u KK Samoboru gdje je trener otac mu Đuro Simon, a klub se natječe u Prvoj muškoj ligi, odnosno drugom rangu hrvatske košarke. Potvrdio je to u velikom intervjuu za Crošarku.

“Samobor je više zbog mog starog i malo romantike za kraj da se podružimo”, rekao je Kruno kojeg je klub ‘predstavio’ još 10. srpnja. “Uvijek trebaš imati ambiciju u životu jer ne možeš ništa bez ambicije. Ako ćemo igrati, bit će zapravo, koliko možemo, neću sigurno kao u Efesu trenirati sedam puta tjedno, ali ovo što ćemo odraditi bit će ono pravo.” Najveće ovoljetno igračko pojačanje u redovima "Risova" je proslavljeni hrvatski reprezentativac, dvostruki prvak Europe… Posted by Košarkaški klub Samobor on Monday, July 10, 2023 A mogla bi mu se pridružiti u Samoboru još neka veteranska imena i kolege iz ‘pokojnog’ Zagreba poput Luke Žorića ili Marka Tomasa. “To je amaterizam i s tim financijama treba biti sretan ako netko želi doći. Treba gledati na takav način i tamo sigurno ima par dečkiju koji su zanimljivi i talentirani, a ja ću probati još nekoga od penzionera nagovoriti da igramo. Možda Marka Tomasa, ali za sada ga ne mogu slomiti”, kaže u šali. Otkrio je Simon i razloge povratka u Zagreb i dolaska u Cedevitu. Očito u nastavku života ima plan ostati u košarci, ali kao trener. “U Cedeviti mi se svidjela priča zbog puno mladih igrača i tu sam gledao kako bih se mogao malo i nadograditi da krenem u trenerskom smjeru, mada nisam baš uspio u tom naumu. Super mi je bilo s tim dečkima, kupili su me i ta sezona mi je bila uživancija i jedna od najdražih sezona, govorim van terena”, kaže ovaj košarkaški romantik. Eto, ako ste u Zagrebu, Samoboru ili okolici, nemojte propustiti po zadnji put vidjeti pravog košarkaškog majstora na djelu…

