Lopta u noge, folija oko glave: Lovren se na Instagramu ‘obračunava’ s Billom Gatesom

Nekoliko tjedana nakon što je putem društvenih mreža podržao Ivana Pernara, hrvatski reprezentativni stoper nastavlja u revijalnom tonu.

Nakon što se uključio u vrlu borbu protiv zala obaveznog cijepljenja, Dejan Lovren je svoje nišanske sprave usmjerio prema Billu Gatesu i nastavio s beskompromisnom podrškom teoretičarima zavjere poput Davida Ickea i Rashida Buttara.

Naime, Lovren je na svom Instagram profilu dijelio storyje o spomenutim teoretičarima zavjere koji smatraju da je koronavirus mit izmišljen ne bi li se ljudi tjerali na cijepljenje, a s tim u vezu dovode i uvođenje 5G mreže.

Za kraj, reprezentativac se pronašao prozvanim odgovoriti nikom drugom nego Billu Gatesu, koji je na svom Instagram profilu poslao poruku zahvale svim radnicima zdravstvenih službi diljem svijeta zbog svojih napora u borbi protiv koronavirusa.

Lovren se nije dao smesti Gatesovim milijunima doniranim u svrhe suzbijanja pandemije i hrabro odgovorio:

“Gotovo je, Bille. Ljudi nisu slijepi.”

Zaista, siroti Bill se vjerojatno trese u kutu jer mu je Liverpoolov stoper, s folijom oko glave, raskrinkao plan o svjetskoj dominaciji…

Pozdrav Billu možete vidjeti ovdje:

Of course Dejan Lovren believes Corona conspiracies pic.twitter.com/biBZ7XQPU4

Evo i podrške Ickeu, nakon što mu je YouTube uklonio video zbog lažnih informacija o koronavirusu, i Buttaru:

Oh no, Lovren is a David Ike fan pic.twitter.com/7BPYmJDa2i

Dejan Lovren here promoting a conspiracy quack who thinks COVID-19 is a myth to force vaccines and 5G controlled microchips on us… #LFC pic.twitter.com/6aXiUENmLE

— ALI BECKER'S BLACK CAP (@rorysalad) April 27, 2020