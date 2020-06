Marcus Rashford je uspio: vaučeri za prehranu školaraca neće se ukinuti. Djeca neće biti gladna

ʻNe znam što bih rekao. Pogledajte samo što možemo ostvariti kada se ujedinimo. OVO je Engleska 2020.ʼ

Napisao je to prije koju minutu Marcus Rashford javivši pratiteljima svojih društvenih mreža da je upisana pobjeda u borbi za koju je uopće nevjerojatno da je do nje moralo doći. U borbi za prehranjivanje djece.

I don’t even know what to say.

Just look at what we can do when we come together, THIS is England in 2020. — Marcus Rashford (@MarcusRashford) June 16, 2020

Mnogo se toga zakotrljalo njegovom reakcijom na odluku britanske vlade oko ukidanja vaučera za prehranu uvedenih u ožujku. Naime, njima su vlasti željele pomoći obiteljima s niskim prihodima u osiguravanju obroka svojoj djeci dok su škole zatvorene, a do njih je moglo doći, kako piše Sky Sports, 1,3 milijuna školaraca u Engleskoj. Nedavno je odlučeno kako se ti vaučeri neće nastaviti koristiti u ljetnim mjesecima dok traju praznici, a Rashford je potom, u podužem i izrazito osviještenom pismu, članovima parlamenta poručio što misli o tom potezu.

ʻBio bih nepravedan prema svojoj obitelji i zajednici kada ne bih iskoristio svoj glas i platformu koju imam kako bih vas zamolio za pomoćʼ, napisao je, podsjetivši da je i sam bio u istoj situaciji i da je ʻmogao završiti kao samo još jedan podatak u statistici, a sada je, zahvaljujući nesebičnim postupcima moje majke, obitelji, susjeda i trenera jedina statistika koja se uz mene veže ona o broju pogodaka i nastupaʼ.

An Open Letter to all MPs in Parliament…#maketheUturn Please retweet and tag your local MPs pic.twitter.com/GXuUxFJdcv — Marcus Rashford (@MarcusRashford) June 14, 2020

Kako javlja BBC, Rashford je uspio. Tamošnja vlada osniva Covid summer school fund s ciljem prehranjivanja djece tijekom praznika. Izdvojit će se za to oko 120 milijuna funti.

Mnogo je onih koji su krenuli u čestitare Rashfordu nakon objave spomenute na početku teksta. Komentara, ipak, ima svakakvih jer ne zagovaraju svi isto. Među onima koji su na Rashfordovoj strani, a već ih ima koji ga guraju u političke vode i postavljaju na premijerovu fotelju, nekako se ističe ovaj: