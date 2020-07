Pep je, naravno, sretan zbog CAS-ove presude. Štoviše, tvrdi da City zaslužuje ispriku

Manchester City pobijedio je UEFA-u i to je svima jasno. Sud za sportsku arbitražu (CAS) u švicarskoj Lausanni poništio je jučer prvotnu UEFA-inu odluku o izbacivanju kluba iz Lige prvaka u sljedeće dvije sezone zbog kršenja pravila Financijskog Fair Playa. Sud je ustvrdio kako klub “nije maskirao ulaganja kao financijski prihod”, ali isto tako “nije surađivao s UEFA-inim autoritetima”. Kazna je smanjena na financijsku; bogati šeici će morati platiti 10 milijuna eura…

Najveća vijest u nogometnom svijetu ovih dana još uvijek nailazi na svoje reakcije, a na današnjoj press konferenciji ususret sutrašnjeg ogleda s Bournemouthom o presudi je prozborio i Cityjev strateg Pep Guardiola. On je, logično, sretan zbog presude.

“Odluka pokazuje da sve ono što su ljudi govorili o ovom klubu nije istina”, tvrdi katalonski stručnjak. “Ono što smo na terenu osvojili, ondje ćemo i braniti.”

Pep Guardiola:

“I know for the elite clubs like [Manchester] United, Liverpool, and Arsenal it is uncomfortable for them. We don’t have to ask for permission to be there. We deserve to be there. Guys – accept it."

[via @jamesrobsonES]

— Man City Xtra (@City_Xtra) July 14, 2020