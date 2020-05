Ronaldo Souza ima koronavirus. UFC to ne smeta; barem ne toliko da otkaže večerašnji event

Ronaldo Souza i Uriah Hall trebali su u noći na nedjelju odmjeriti snage tijekom povratničkog UFC-ovog eventa pred praznim tribinama, ali s upaljenim kamerama. Neće. Ronaldo Souza bio je pozitivan pri testiranju na koronavirus.

I ne samo on. Nalaz testa isto je pokazao za dvojicu iz njegova kuta.

Navedeno ne odgađa prvi globalni sportski događaj koji će se uslijed pandemije koronavirusa održati na Floridi u Jacksonvilleu. VyStar Veterans Memorial Arena neće zbog toga ostati lišena akcije.

@JacareMMA Brother i know it sucks I’m sorry you have to go through this i am beyond devastated for the missed opportunity i wish you nothing but recovery for you and your family.

— U R i A H H A L L (@UriahHallMMA) May 9, 2020