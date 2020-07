‘Ružičasti Mercedes’ ili snalažljivost? Renault uložio protest protiv Racing Pointovog dizajna

Ako ih ne možeš pobijediti, erm… kopiraj ih?

Čini se da je to fundamentalna filozofija dizajna koju su pratili iz F1 momčadi Racing Pointa ove sezone.

Racing Point, nekadašnji Force India, predstavio je svoj bolid za 2020., RP20, i odmah na prezentaciju izazvao burne reakcije diljem paddocka. Uostalom, s razlogom.

Naime, kao što možete vidjeti na naslovnoj slici, RP20 neodoljivo i neupitno nalikuje na W10, bolid s kojim je Mercedes lani osvojio obje titule. Tako je RP20 ubrzo postao poznat kao ‘Ružičasti Mercedes’.

Kada se na testiranjima u Barceloni uspostavilo da bi Racing Pointov novi bolid mogao biti i brz kao njegov ‘uzor’ iz Brackleyja, obrve su se dignule. Uostalom, Racing Point već nekoliko godina usko surađuje s Mercedesom; koristi ne samo motor dizajniran u Brixworthu nego i Mercedesov mjenjač i dijelove osovine.

Racing Point je proteste ostatka momčadi, primarno konkurentata McLarena i Renaulta, odbacio i ustvrdio da je samo bio ‘inspiriran’ Mercedesovim bolidom, ali da je RP20 osmišljen i dizajniran koristeći samo fotografije, bez dodatne Mercedesove pomoći.

Pa ipak, nešto je u cijeloj priči sumnjivo. Uostalom, Toto Wolff, Mercedesov šef momčadi, blizak je prijatelj Lawrencea Strolla, većinskog vlasnika Racing Pointa, a obojica imaju udio u Aston Martinu, koji dogodine preuzima momčad.

This is what the Renault protest against Racing Point is all about (thread): Have a look at this video which is a short explanation of the Racing Point RP20 and Mercedes W10 & W11 similarity. https://t.co/vvIcWd1XeN (continues…) pic.twitter.com/eguTR9By8m

— Cllr Sam S Collins (@NorthHertsSam) July 12, 2020