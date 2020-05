Schalkeu bi bilo bolje da karantena nije ukinuta: Borussia ga je na Westfalenu baš pregazila

U uvjetima, kako se to kaže, “nove nogometne realnosti”, danas nam se vratila Bundesliga, prvo elitno nogometno natjecanje nastavljeno nakon izbijanja pandemije koronavirusa. U prvom terminu odigrano je pet utakmica 26. kola od kojih je najatraktivnija bila ona između Borussije Dortmund i Schalkea.

Bez publike i prema posebnim uputama Borussia je na Westfalenu razbila Schalke 4-0. Schalke je jednostavno bio loš, što je blaga formulacija, Borussia puno bolja, iako evidentno ne na idealnoj radnoj temperaturi.

Svejedno, problema nije bilo.

Erling Braut Håland zabio je za 1-0 u 29. minuti, dok je u samoj završnici prvog poluvremena Raphael Guerreiro povisio na 2-0. Håland je nakon tri minute u drugom dijelu Thorganu Hazardu asistirao za 3-0 pa zatim u 63. minuti još bolje i Guerreiru za 4-0.

Erling Haaland has now been directly involved in 12 Bundesliga goals this season:

❍ 9 games

❍ 10 goals

❍ 2 assists

He can set them up, too. pic.twitter.com/yuwviPxLWa

— Squawka Football (@Squawka) May 16, 2020