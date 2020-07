Svježi start u kneževini: Niko Kovač i službeno je preuzeo Monaco koji se razišao s Morenom

Glasine su se pokazale točnima.

Jučer poslijepodne L’Equipe je prilično šokirao nogometnu javnost kada je objavio kako Robert Moreno napušta Monacovu klupu nakon samo sedam mjeseci rada u klubu, a da bi ga trebao zamijeniti nekadašnji Bayernov trener i bivši hrvatski izbornik Niko Kovač.

I, otprilike 24 sata nakon što su navodi francuskog lista izašli u javnost, Monaco je doista potvrdio kako Moreno odlazi:

“Naši se putevi razilaze ranije no što smo očekivali, ali želio bih zahvaliti Robertu Morenu što je prihvatio izazov”, izjavio je tom prilikom klupski dopredsjednik Oleg Petrov. “Robert je, skupa sa svojim stožerom, učinio sve kako bi poboljšao momčad i to s entuzijazmom i posvećenosti. Želim mu sve najbolje u budućnosti.”

AS Monaco are pleased to announce the arrival of Niko Kovac as head coach. The Croatian has signed a three-year contract with an option to extend.

Niko Kovac will oversee his first training session at CE de La Turbie on Monday.https://t.co/qnEhxeUt3f

