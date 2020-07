U kakvoj je formi Ante Rebić? U 2020. samo su Håland i Lewandowski zabili iz igre više od njega

Pomalo nestvarno dobar niz utakmica u kojima postiže pogotke nastavio je i ove subotnje večeri Ante Rebić. U pobjedi 5-1 Milana protiv Bologne, u utakmici 34. kola Serie A, hrvatski nogometni reprezentativac poentirao je 15. put u sezoni, a 11. u talijanskom prvenstvu.

Impresivno zvuči da je svih 11 ligaških golova zabio kroz posljednjih 15 prvenstvenih utakmica u kalendarskoj 2020. Za Milanovu momčad najvažnije, samo jednom njegov gol nije bio vrijedan bod(ov)a, onaj postignut Interu u porazu 2-4. Sa svima ostalima Rebić je pomogao Milanovom timu bildati bodovni konto, a da budemo do kraja precizni, jedan je njegov gol bio dostatan za bod protiv Fiorentine dok su svi ostali ugrađeni u pobjede ili su pobjede donosili.

Kao ovaj današnji koji je zakucao lijevom nogom s desetak metara na asistenciju Zlatana Ibrahimovića i za povećanje vodstva na 4-1.

A to znači da golgeterskom formom Rebić danas stoji uz bok najvećim zvijezdama svjetskog nogometa.

11 – In 2020 calendar year, only Erling #Haaland (13 goals) and Robert #Lewandowski (12) have netted more goals excluding penalties than Ante #Rebic (11) among the top-5 European Leagues. Explosion.#MilanBologna pic.twitter.com/LW9v6W6uXX

— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 18, 2020