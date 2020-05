UEFA-in predsjednik Aleksander Čeferin misli da će se publika na tribine vratiti jako brzo

UEFA-in predsjednik Aleksander Čeferin u opširnom je intervjuu za The Guardian govorio o trenutačnoj situaciji u nogometu i šansama da se on vrati u svima prepoznatljivo stanje, s navijačkom kulisom od koje je teško odvojiv.

“Pred nama je još mnogo posla. Prošlog sam tjedna po prvi put u dva mjeseca bio u Švicarskoj i imao sastanke od 9 do 23 sata. Toliko je informacija, toliko izazova sa kalendarom natjecanja i milijuna, desetaka milijuna koje ćemo izgubiti. Teško je noću zaspati. Nakon takvog dana to bi bilo i prilično neodgovorno”, veli Čeferin dodajući da mu je razlog brige situacija u klubovima i ligama, ne toliko u samoj UEFA-i u kojoj stanje nije alarmantno.

Veli da je odluku o odgodi Europskog prvenstva donio oko 4 sata ujutro, a tek onda legao na kraći počinak. Kaže i da mi se kladio u milijun američkih dolara da će se Euro održati sljedeće godine.

“Ne znam zbog čega se ne bi održao. Ne mislim da će virus trajati vječno i mislim da će se stvari promijeniti i prije no što to ljudi misle”, kaže Čeferin optimistično objašnjavajući svoj stav vlastitim optimizmom, smanjenjem broja zaraženih i većim oprezom.

