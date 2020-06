Veliki Michael Jordan će donirati 100 milijuna dolara za borbu protiv rasizma

Legendarni američki košarkaš Michael Jordan obećao je donirati 100 milijuna dolara organizacijama koje se bore za rasnu ravnopravnost i socijalnu pravdu, a u priopćenju za javnost je izjavio da će on i njegova tvrtka Jordan Brand distribuirati novac kroz razdoblje od deset godina.

“Moramo udružiti snage sa zajednicom, vladom i građanskim vođama kako bismo zajedno dugoročno djelovali. Ostalo nam je još mnogo posla kako bismo doista utjecali na crnu zajednicu. Prihvaćamo našu odgovornost”, izjavio je u priopćenju predsjednik Jordan Branda Craig Williams.

Black lives matter. This isn't a controversial statement. We are you. We are a family. We are a community. pic.twitter.com/cGH8bJl1GQ

— Jordan (@Jumpman23) June 5, 2020