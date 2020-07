Wigan je u stečaju, ali na terenu se raspadaju Tigrovi: Laticsi su Hullu utrpali osam komada

Vjerojatno vam je poznato da je osvajač FA kupa iz 2013. godine, Wigan Athletic, prije točno dva tjedna proglasio stečaj zbog velikih financijskih problema u kojima se pronašao prilikom pandemije koronavirusa.

Ne samo to, već mu EFL prijeti oduzimanjem 12 bodova na što se klub žalio. Jedan od stečajnih upravitelja, Gerald Krasner, izjavio je kako je glavni klupski cilj nekako odraditi sezonu do kraja, a Laticsi su trenutno na 13. mjestu u Championshipu.

Kako trenutno izgleda na terenu, momčad koju vodi Paul Cook to odrađuje vrlo dobro: Wigan je izgubio tek dvije od posljednjih 16 utakmica u ligi, a današnja pobjeda na domaćem travnjaku protiv Hulla, koji je kao 22. na ljestvici u zoni ispadanja i borbi za opstanak, bila je vraški efikasna.

Završilo je 8-0, čime je Wigan Hullu nanio najteži poraz u klupskoj povijesti uz ogled s Wolverhamptonom davne 1911. godine, a da bi stvar bila još luđa, sedam golova Laticsi su postigli samo u prvom poluvremenu. Time su postali prva momčad u engleskom profesionalnom nogometu koja je to učinila u posljednjih pet godina, a osam pogodaka u drugoj ligi posljednji je put zabio Manchester City u sezoni 1987./88. kada je razmontirao Huddersfield rezultatom 10-1. Ne trebamo ni spominjati da je ovo Wiganu najveća ligaška pobjeda u klupskoj povijesti…

0.3% of the goals Wigan have ever scored as a league club came in the first half vs Hull

— Duncan Alexander (@oilysailor) July 14, 2020