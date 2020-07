Nervozni dani u Championshipu: Bilićev West Brom odigrao je ‘nulu’ s konkurentom Fulhamom

Nevjerojatno važnu utakmicu danas je s West Bromwicheve klupe promatrao Slaven Bilić. Njegova momčad prije susreta s Fulhamom imala je tri boda prednosti nad trećeplasiranim (i dobrano zahuktanim) Brentfordom na mjestu koje izravno vodi u Premier ligu, a klub s Craven Cottagea bio je sljedeći na ljestvici s dva boda manje od Pčela. Dakle, poraz tri kola prije kraja nipošto nije dolazio u obzir, a remi poput onog subotnjeg kod Blackburna samo bi još više pojačao nervozu u birmingemskom predgrađu. S obzirom na to da je momčad koju vodi Scott Parker imala niz od četiri uzastopne pobjede u Championshipu, stvari su bile poprilično ozbiljne, a oprezna i zatvorena utakmica ne bi nas začudila.

Tako se više-manje i odigralo. U prvih 45 minuta gledali smo susret bez puno izglednih prilika u kojoj su se izmjenjivali naleti nervoze u redovima domaće i gostujuće ekipe. Bolje je počeo i općenito nešto sigurniji dojam ostavio Fulham koji je kreirao i najbolju šansu u prvom dijelu nakon što je u 21. minuti Ivan Cavaleiro spasio težak ubačaj s desne strane, glavom ga prebacio na drugu vratnicu, a loptu je potom s crte morao čistiti Ahmed Hegazy.

Nakon te situacije WBA se probudio i počeo pritiskati, a u 29. minuti morao je reagirati gostujući čuvar mreže Marek Rodák koji je odbio loptu u korner nakon što je O’Shein neugodan udarac iz mrtvog kuta umalo završio pod gredom. Do kraja poluvremena opet se uzdigao Fulham i kreirao pritisak u suparničkom kaznenom prostoru, ali bez konkretne prijetnje.

Half-time at The Hawthorns.

No breakthrough in this one yet.#WBAFUL pic.twitter.com/8wBZKQUYsK

