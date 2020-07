Wycombe je izborio Championship prvi puta u povijesti, a slavlju se priključio i — Klopp

Prije početka sezone u League One, trećem rangu engleskog nogometa, Wycombe Wanderersi imali su status momčadi koja će se grčevito boriti za opstanak.

Uostalom, tijekom predsezone su u jednom trenutku imali samo devetoricu igrača u seniorskoj momčadi. Jučer, nakon doigravanja protiv Oxford Uniteda na Wembleyju, Wanderersi mogu ponosno reći da će prvi puta u klupskoj povijesti igrati u Championshipu.

Wycombe ima jedan od najmanjih budžeta lige, ali se hrabro borio, prilagodio stil igre igračima koje ima i na kraju napravio čudo.

Oxford are the Death Star, Wycombe are just a young farmhand from Tatooine pic.twitter.com/gnrNTLoFcb

Penal Joea Jacobsona u 79. minuti donio je pobjedu i prvi nastup u drugoj ligi u 133-godišnjoj povijesti momčadi za koju igra i poznata ‘Zvijer’, Adebayo Akinfenwa.

Nakon utakmice, Akinfenwa nije suzdržavao svoje oduševljenje:

“Samo malo, prvo se moram smiriti. Kao prvo, volio bih zahvaliti Bogu, napravio je da nemoguće postane moguće. Prije četiri godine sam bio nezaposlen, a pogledajte gdje sam sada.”

“Još ću vam nešto reći”, nastavio je Akinfenwa, poznati Liverpoolov navijač.

“Jedina osoba koja me trenutno može nazvati je Jürgen Klopp, pa da zajedno proslavimo. Oi!

A Klopp, kao Klopp, jeste li uopće sumnjali što je napravio?

Are u crazyyyyyyy the man, the myth, the legend sent me a Watsapp. Today can’t get any better. Thank you Klopp #YNWA #Beast20 #BeastMode we did it #champHereWeCome 💪🏿🙏🏿💙 pic.twitter.com/9RgiKZkYt2

— daRealAAkinfenwa (@daRealAkinfenwa) July 13, 2020