Kako to, kako to?

Kada je prije nekoliko godina tadašnja ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac postala i ime iza ozbiljne afere s preusmjeravanjem sredstava iz europskih fondova osobama ‘od povjerenja’, prva reakcija joj je bila predstavljanje situacije kao određenog misterioznog podmetanja. Goran Jandroković je na to odgovorio praktički podrugljivo, a opet nadmeno, koristeći se stihovljem tada svježe izdanog hit singla Vojka Vrućine. “Možda postoje neke informacije koje do mene nisu došle”, prokomentirao je njene teorije Jandroković. “Možda je netko sabotira, i protiv nje lobira? Možda je Vlada? Možda su Srbi? Možda masoni?”, dovršio je svoju ‘poantu’ najpouzdaniji vojnik Hrvatske demokratske zajednice i odradio svoju verziju mic dropa.

“To je sve bilo namješteno”, vrištao je Zlatko Dalić, nakon što je u javnost ovog tjedna puštena inkriminirajuća fotografija s utakmice hrvatske reprezentacije na Rujevici, na čijim je tribinama osvanula ustaška zastava koju je UEFA notirala. “Jer kako drugačije objasniti da se pojavi jedna zastava među stotinama zastava i netko je baš u tim momentima uslika? I na kraju nas prijave one organizacije koje se time bave, koje od toga žive i traže kaznu protiv Hrvatske. To je po meni glupost i nastavak traženja nekakvih načina da se mi zaustavimo”.

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić zdušno se pridružio toj teoriji, iako je ona već pomalo krenula u maniri onog kultnog memea iz humoristične serije It’s Always Sunny in Philadelphia: “Uvjeren sam da je to namješteno”, ‘u glavu’ je krenuo i Kustić. “Nadam se da ćemo doći do odgovora tko stoji iza toga. Dogodilo se da se po četiri-pet puta diže zastava na tri-četiri sekunde i da upravo taj jedan pojedinac slika s druge strane baš tu zastavu. Baš da on to zna da je na toj zastavi taj ustaški simbol koji se nalazi u katalogu FARE-a, da je to vidio sa 60-70 metara… Nije to slučajno.”

Netko nas, dakle, sabotira.

Za Obitelji vrijede jedna pravila, a za njenu neželjenu djecu sasvim druga

Možda su stvarno ‘Srbi’ iz FARE-a? Možda masoni iz UEFA-e? Puštena je u dijelu medija i ‘ekskluzivna’ priča o unošenju nekakvog specijalnog fotoaparata u plastičnom omotu, o tome da počinitelji nisu zavedeni kao prijašnji kupci ulaznica za reprezentaciju, a onda… Onda je taj ‘netko’ ispao onaj treći odgovor iz stiha: vladajući. U možda i najtragikomičnijem plot twistu u posljednje vrijeme, ti misteriozni bjelosvjetski zavjernici, ti ‘ovi-oni’ ispali su ni manje ni više nego sinovi uglednih međimurskih HDZ-ovaca. Dakle, stranačkih kolega iz naše državnotvorne stranke kojoj pripada sam Kustić, ali i, primjerice, Bruno Marić, i praktički čitava izvršna vrhuška domaćeg nogometa. You can’t make this shit up.

I samo bi ovo bilo dovoljno kao još jedan fenomenalni portret apsurda našeg društva, ali tu je i dublja patologija koju treba istaknuti.

Kustić nije ‘zavjerenički’ pristupio činjenici da je Josip Šimunić svoju karijeru završio urlikanjem “Za dom spremni” pred krcatim Maksimirom. Ako je čovjek pomislio da se patriot Joe ikada pokajao zbog toga što je kompromitirao priču o hrvatskom plasmanu na Svjetsko prvenstvo, to se nikada nije dogodilo; osim što je inicijalno preko odvjetnika poručio kako je “žrtva utjecaja i manipulacije velikosrpske politike”, u kasnijim je intervjuima otvoreno govorio kako “nikad nije požalio zbog toga”, već je “ponosan jer je to jedan od najboljih načina za završiti karijeru”. Sam Kustić ga je kasnije, iako je pri stjecanju trenerske licence pokazao ozbiljne manjkavosti, čak i nagradio delikatnom pozicijom izbornika mlade hrvatske reprezentacije.

Jebiga, Obitelj.

Da se razumijemo, smatram da sustav kažnjavanja ne može u 2023. počivati na kolektivizaciji krivice — kako za, primjerice, Dinamo u slučaju izgreda u Grčkoj, tako ni za hrvatsku reprezentaciju u slučaju izdvojenih budaletina koji guraju neke svoje priče. U eri kad licenciranje stadiona podrazumijeva nikad detaljnije provjere i sustave videonadzora, apsurdno je praviti se slijep iz pozicije represivnih organa. Ali još je apsurdniji način na koji se Obitelj pravi slijepa kad se u nikad komičnijem razvoju situacije treba suočiti s posljedicama sjedenja na dvije stolice: političke i nogometne, gdje upravo sve redom najodgovornije osobe hrvatskog nogometa uporno svojim postojanjem miješaju politiku i sport.

Ono što je nekako najtužnije nije više ni činjenica da se sportski HDZ ponovno sablažnjava nad produktima političkog HDZ-a, istog onog koji desetljećima hrani i brani upravo ovakve pomahnitale sinove načelnika, vijećnika i ministara, odgojenima na osjećaju moći i nedodirljivosti dok mlate i eto, ustašuju po kafanama. S nekima od njih se šokirani Kustić naslikava uoči utakmica reprezentacije, baš kao što se uoči playoff utakmice s Rusijom za odlazak u Katar naslikavao s Franjom Lucićem — nepravomoćno osuđenim zbog nuđenja mita Telegramovu novinaru Dragi Hedlu — kao i Branislavom Šutićem, HDZ-ovcem koji je zbog izazivanja prometne nesreće sa smrtnim ishodom kažnjen radom za opće dobro.

Za Obitelji vrijede jedna pravila, a za njenu neželjenu djecu sasvim druga.

HNS neće zazivati obeštećenja kada je u pitanju kriminal koji je monopolizirao i uništio hrvatski nogomet, ali će populistički i bez ikakvih problema povlačiti hajke na realno nebitne udruge samo da teorijama zavjere opravdaju posljedice, pa, svog djelovanja. Baš kao što, gle čuda, delegati ne primijete nacističku ikonografiju na utakmicama klubova kojima rukovode gorespomenuti patrioti sve dok, opet, nekakvi ovi-oni sa zdravim očima ne ukažu na to.

U populizmu je opet, po običaju, prednjačio izbornik Dalić, kojem je također sada lakše dizati hajke i smišljati i plasirati teorije zavjere nego se suočiti s činjenicom da je vješto ‘zaštitio naciju’ od simbola ovih koji također ne pripadaju Obitelji. Oni koji su Marka Livaju na treningu nacionalne vrste provocirali i vrijeđali nisu bili FARE-ovci, masoni, antikristi, ali jedini koji je zbog svoje reakcije na kraju ispaštao je sam igrač. I Daliću se sada kao bumerang vratilo to populistički taktiziranje natrag; htio je zaštititi Obitelj od Livaje, ali na kraju ni on nije uspio zaštititi Obitelj od Hrvatske.

Baš one Hrvatske koju su ovi što se sad nad njom ‘zgražaju’ izgradili. Kako to, kako to?