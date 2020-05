Amerikanci kroz Posljednji ples opet otkrivaju Kukoča. Malo mu se i dive na Twitteru

Mnogima poznatu priču iz davnina — način na koji su Michael Jordan i Scottie Pippen dočekali upoznavanje s Tonijem Kukočem na košarkaškom turniru Olimpijskih igara 1992. — američki su gledatelji iskoristili za izražavanje vlastitih stavova na društvenim mrežama.

Povod je, jasno, The Last Dance o kojem se mnogo govori otkako se počeo najavljivati, a dio dokumentarca dugog 10 epizoda pripao je sad i na događaje iz Barcelone, odnosno na podsjećanje kako su dva najjača imena Chicago Bullsa bila spremna prirediti ʻpakaoʼ umjesto dobrodošlice budućem suigraču.

Sve je poznato; tadašnji GM Bullsa Jerry Kraus je inzistirao na Kukoču, a Jordan i Pippen bili ljutiti što favorizira tamo nekog europskog igrača umjesto da iskazuje zahvalnost i bolje tretira one koji su bili dokazana klasa.

Stoga su utakmice Hrvatske i Dream Teama iskoristili za dokazivanje Kukoču kako mu ondje nije mjesto. Svi znamo kako je to završilo, a o Kukoču danas mnogi, pa i ti isti čija dobrodošlica nije bila na razini — nije bilo do Kukoča, bilo je do Krausea, reći će kasnije — govore kao o igraču kojem se radi nepravda kad ga se preskače u uvrštenje u Kuću slavnih.

Misli to i publika.

Man… Kukoc gotta be in the Hall of Fame. This man is too historically significant to the game of basketball to not be included. And he's got the resume to back up his inclusion

Gotta respect Kukoc for earning them boys respect. Easily could have folded under the literal and figurative pressure.

ESPN-ov Mike Schimtz navodi da bi rado vidio Kukoča u NBA ligi danas “jer njegova igra savršeno odgovara modernoj košarci”. Dodaje da bi “Kukoč bio stroj za triple-doubleove s razinom slobode u igri kakvu ima Luka Dončić” te podsjeća da je upravo on bio igrač koji je Europljanima otvorio vrata najjače košarkaške lige svijeta.

Slažu se s takvim stavom i mnogi koji su ostavili svoje komentare na Twitteru nakon odgledane epizode.

Toni Kukoc aka "The Waiter" was as smooth as silk. No clue if we will get to see more of his game on the upcoming episodes of #TheLastDance , but he could ball. pic.twitter.com/rF0vF2ON3Q

Toni Kukoc was such an under-appreciated member of the Bulls second 3-peat #TheLastDance pic.twitter.com/48hAOLh8oZ

Kukoc was a baller and would be even more valuable in today's game with teams looking for bigs who can stretch the floor (and in Kukoc's case, handle the ball/pass)

hopefully he gets his credit in this doc for game 7 vs Indy… especially his 2nd half performance

— RKid40 (@RKid40) May 4, 2020