CIES otkriva koje momčadi ostvaruju najuvjerljivije pobjede. U Hrvatskoj je to Dinamo

Istraživanje koje je proveo CIES u nacionalnim nogometnim prvenstvima od 2015. do 2020. otkrit će da rezultatski najuvjerljivije pobjede upisuje gibraltarska momčad Lincoln Red Imps te da je takvih u njenim uspjesima u pet godina bilo 49,6 posto.

Pritom se kao uvjerljiva pobjeda definira ona koja je ostvarena s razlikom od tri ili više pogodaka. Definicija je daleko od savršene prisjetite li se, recimo, Barcelonine pobjede 3-0 protiv Liverpoola u prvoj polufinalnoj utakmici Lige prvaka prošle sezone. Ili izjave Jürgena Kloppa nakon nje:

“To je nogomet. Jednom prilikom dok sam bio u Dortmundu igrali smo u Berlinu, imali 31 udarac prema golu naspram njihova tri i izgubili 0-3.”

Prema CIES-ovom istraživanju — ʻeasy winʼ.

Highest % of easy wins (three goals or more) for top division clubs worldwide between 2015 and 2020: @LincolnRedImps leads the table😎 Data for all clubs and leagues in last @CIES_Football Weekly Post ➡️ https://t.co/P0Ohpx4eDz pic.twitter.com/pG9swASCHB

— CIES Football Obs (@CIES_Football) May 18, 2020