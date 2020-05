Danas je još jedna obljetnica. Prije 26 godina Pippen se ljutio, a Kukoč zabio za pobjedu

Priča je poznata, a sjećanja osvježava rado gledani The Last Dance.

Michael Jordan uživao je u umirovljeničkim danima, a Scottie Pippen bio prva violina Chicago Bullsa koji više nisu bili favoriti za naslov NBA prvaka, ali koji su omjerom 55-27 i trećim mjestom Istoka imali argumente za proturječiti svima koji su ih pred početak sezone 1993./94. bili spremni otpisati.

Uostalom, samo su New York Knicksi i Atlanta Hawksi s dvije pobjede više imali bolje omjere od njih pred početak doigravanja. U koje su Bullsi krenuli metlom protiv Cleveland Cavaliersa.

Uslijedili su ogledi protiv Knicksa i dvije startne domaće pobjede njujorške franšize u njima. Treća je igrana u Chicago Stadiumu i pamtljiva po posljednjim sekundama ogleda.

Točnije po posljednjih 1,8 sekundi u koje je stala Pippenova ozljeda ega i minijatura Tonija Kukoča kojom je iz okreta i preko Anthonyja Mason 102-102 pretvorio u pobjedu svog tima.

On this day in 1994: Tied at 102 with 1.8 seconds left in Game 3 of the Eastern Conference Semifinals against the New York Knicks, Toni Kukoc hit the game-winner.

WATCH: pic.twitter.com/wWDXMGLiTO

— Chicago Bulls (@chicagobulls) May 13, 2018